Madonna esplosiva su Instagram: nuovo look trasgressivo

Esplosiva e unica: Madonna a 63 anni non ha perso la voglia di stupire e trasgredire. Lo fa ancora una volta pubblicando su Instagram una serie di scatti. Foto tratte dal backstage di uno shooting fotografico in cui la popstar appare più bella che mai.

Lunghi capelli biondi, calze a rete e topless: Madonna si dimostra, ancora una volta, la regina della provocazione ed è come se il tempo si fosse fermato. Erano gli anni Ottanta quando Madonna scandalizzò il mondo sulle note di Like a Virgin. Da allora ne è trascorso di tempo, ma la regina del pop è sempre rimasta fedele a sè stessa.

La cantante, che da tempo vive a Lisbona per amore dei figli, oggi è mamma di sei figli: Lourdes, avuta nel 1996 da Carlo Leon, Rocco, nato nel 2000 dal legame con il regista Guy Ritchie. Ci sono poi David Banda, adottato nel 2006 durante una visita in Africa per un progetto umanitario, Mercy James, e le gemelline Stella ed Estere, adottate nel 2009 e nel 2016 in Malawi.

Dopo le vacanze in Puglia, la popstar è tornata in Portogallo per dedicarsi al lavoro. Insieme a lei non ci sono solamente i figli, ma anche il giovane compagno Ahlamalik Williams, street performer che le ha rubato il cuore, conosciuto durante uno dei suoi tour in giro per il mondo. C’era anche lui nella masseria di lusso a Lecce per celebrare il compleanno della cantante, fra balli scatenati, fuochi d’artificio e sorprese.

“Le prove abito sono una forma di tortura”, ha commentato Madonna pubblicando su Instagram gli scatti che mostrano il suo look trasgressivo, senza nascondere nulla. “Non ci sono modelli per me perché nessuno fa quello che faccio io – ha raccontato qualche tempo fa Lady Ciccone -. Posso guardare indietro a donne che penso fossero grandi e fantastiche, combattenti per la libertà, come Simone de Beauvoir o Angela Davis, ma non avevano bambini. Io sono un genitore single di sei figli, continuo ad essere creativa, ad essere un’artista, politicamente attiva, avere una voce, fare tutte le cose che faccio. Non c’è nessuno nella mia posizione”.