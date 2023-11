Fonte: IPA Madame

Compaesani vicentini e amici da tempo, Madame e Gianmaria avevano già lavorato insieme nella scrittura di Popolare, brano parte dell’album Mostro del cantante, ma non si erano mai lanciati in una collaborazione vera e propria. Ora, i fan di entrambi potranno gioire: i due cantanti hanno deciso di unire le loro voci in Io ti conosco, il loro nuovo singolo. Scopriamo testo e significato della canzone.

“Io ti conosco”: significato della canzone

Una collaborazione arrivata all’improvviso, anche se, considerando l’amicizia tra i due, era quasi inevitabile. Ed è così che le voci e gli stili di Gianmaria e Madame, reduce dal successo al Forum di Assago, si fondano in Io ti conosco, il brano disponibile in digitale dal 24 novembre. Il testo è un dialogo tra due persone che si sono scoperte e conosciute in profondità. Un duetto in cui le voci si incontrano e si mixano quasi come se volessero confondersi, diventando una, e raccontando come la fine della solitudine inizia quando due anime sono pronte a capirsi. Una nuova avventura per due amici che, insieme a Sangiovanni, hanno creato una sorta di nuova “scuola vicentina”, fatta di voci fresche e testi profondi, limpidi.

Del brano, il cantante rivelazione di X Factor, arrivato secondo sotto la guida della giudice Emma Marrone, ha raccontato: “Io ti conosco è stata scritta più di un anno fa. Per me è un brano poetico ed elegante nella sua scrittura e nella scelta dei suoni. L’avevo iniziato da solo poi facendolo sentire a Francesca abbiamo deciso di metterci al lavoro insieme per terminarlo. Il brano è un dialogo tra noi due, molto intimo, in cui ci diciamo cose che non ci saremmo mai detti se non in una canzone.”

“Io ti conosco”: testo del brano di Madame e Gianmaria

Le tue labbra

sono vetro

come le mie

come le tue

d’inverno

mi scaldi

di te

so poco altro

perché

sento solo il tuo canto

e ti ascolto e mi calmo

una voce in fondo al bar

l’ho ascoltata più degli altri

una città che è così grande

non ti coprirà abbastanza

Io ti conosco

tu mi conosci

tu mi sopporti

tu mi ricordi

e fai male se non torni

ti dò il mare questi giorni

io ti conosco

tu mi conosci

tu mi sopporti

tu mi ricordi

e fai male se non torni

ti dò il mare questi giorni

D’inverno, t’incanto

per te ho poco altro

perché

sono troppo distante

(sono troppo distante)

ogni giorno in fondo al bar

sono chiusa in una radio

tu puoi corrermi a salvarmi

dimmi che mi stai ascoltando

Io ti conosco

tu mi conosci

tu mi sopporti

tu mi ricordi

e fai male se non torni

ti dò il mare questi giorni

io ti conosco

tu mi conosci

tu mi sopporti

tu mi ricordi

e fai male se non torni

ti dò il mare questi giorni

Sono arrivato per venirti a salvare

ma sono rimasto intrappolato con te

e per raggiungerti ho imparato a cantare

e a essere solo una voce in fondo al bar

io lo sapevo che mi hai sempre ascoltata

e in questa radio adesso è estate con te

e le tue labbra che ora sono di carne

stanno sopra le mie

e non siamo più soli