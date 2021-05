Lutto in casa Obama: l’addio a Bo di Michelle e Barack su Instagram

editato in: da

Bo non ce l’ha fatta. L’amico di una vita della famiglia Obama si è arreso al tumore che l’aveva colpito da qualche tempo e non gli ha lasciato scampo. Il cane dell’ex Presidente degli Stati Uniti si è spento nel pomeriggio dell’8 maggio, come hanno annunciato sui social con un messaggio toccante e carico di dolore.

“Questo è stato un pomeriggio difficile per la nostra famiglia – ha esordito Michelle per dare l’annuncio della perdita di Bo – abbiamo salutato il nostro migliore amico, il nostro cane, dopo una battaglia contro il cancro”.

Non solo un cane, ma un compagno d’avventure che ha significato molto per tutta la famiglia e in particolare per le giovani Obama, con le quali è stato per oltre 10 anni. La decisione di prendere un cucciolo è arrivata dopo la straordinaria campagna elettorale, quella che condusse alla prima elezione di Barack Obama a Presidente degli Stati Uniti.

“Durante la campagna elettorale del 2008, abbiamo promesso alle nostre figlie che avremmo preso un cucciolo dopo le elezioni. A quel tempo, Bo avrebbe dovuto essere un compagno per le ragazze. Non avevamo idea di quanto avrebbe significato per tutti noi”.

Compagno di mille avventure, Bo è stato presente nei momenti più importanti della vita di tutti, compresi quelli in cui c’era bisogno della sua presenza per un conforto. Ed è stato lì anche quando le loro vite hanno subito un inevitabile rallentamento dopo l’addio alla Casa Bianca, avvenuto dopo ben 8 anni.

“Era lì quando abbiamo volato sull’Air Force One, quando decine di migliaia di persone si sono riversate a South Lawn per l’Easter Egg Roll, e quando il Papa è venuto a trovarci. E quando le nostre vite hanno subito uno stop, lui era lì. Ci ha aiutato a portare le ragazze al college e ad abituarci alla nuova vita in un nido vuoto”.

I mesi della pandemia sono stati motivo di grande gioia per Bo, che ha avuto tutti i membri della famiglia sotto lo stesso tetto: “L’anno scorso, con tutti a casa durante il lockdown, nessuno era più felice di lui. Eravamo di nuovo tutti insieme, proprio come il giorno in cui l’abbiamo preso”.

E aggiunge: “Bo mancherà molto a tutta la famiglia. Ma siamo grati che abbia vissuto una vita così gioiosa, piena di coccole, giochi e serate trascorse sul divano”.

Negli anni trascorsi con la famiglia Obama, Bo era diventato una mascotte a livello mondiale. L’affetto ricevuto per la sua perdita dimostra quanto fosse amato da tutti. “È stato più di quanto ci aspettassimo”, conclude l’ex Presidente degli Stati Uniti, che ha voluto salutare il suo amico a 4 zampe con uno scatto dai corridoi della Casa Bianca.