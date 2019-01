Lutto per Carmen Russo: è morta la mamma Giuseppina

editato in: da

Grave lutto in famiglia per Carmen Russo che nella notte ha annunciato la scomparsa dell’amata mamma Giuseppina Gherardini attraverso il suo profilo Instagram.

A dare il triste annuncio è stata la stessa showgirl italiana che ha condiviso con i suoi fans un’immagine scattata di recente che la ritrae sorridente con l’anziana madre. Nel dare la notizia della morte della mamma Giuseppina – le cui cause sono al momento ignote – la Russo ha usato parole dolci e commoventi:

“Cara mamma Giuseppina ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria, noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo vedere più il tuo sorriso o sentire la tua voce. Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina. Camen, EnzoPaolo e Maria”.

Lo straziante post è stato accompagnato dall’immancabile hashtag “Maria sei mia”, dedicato alla sua bambina, sempre presente nei suoi profili social della showgirl e nei suoi scatti. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che continuano ad arrivare dai suoi fan che hanno appreso la notizia alle prime luci dell’alba.

Carmen Russo (nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo) è una ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza italiana. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 è cresciuta con i genitori, molto lontani dal mondo dello spettacolo che Carmen inseguirà fin dall’adolescenza. La madre Giuseppina Gherardini era cassiera in un cinema, mentre il papà Giovanni, anch’egli scomparso, un agente di polizia di origini siciliane.

Dal 1987 è sposata con Enzo Paolo Turchi dal quale ha avuto una figlia, Maria, nata nel 2013 nel giorno di San Valentino, quando l’attrice aveva già compiuto 53 anni. Carmen Russo è una delle showgirl più amate in Italia ed è stata anche un’attrice molto richiesta dal cinema italiano. Ha partecipato a numerosissimi programmi tra cui l’Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP ed ha condotto Domenica IN nel 1990.