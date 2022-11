Luca Sguazzini, come sta dopo l’ischemia: “Ci manchi ogni secondo”

Fonte: IPA Luca Sguazzini condizioni dopo l'ischemia

Tragedia sfiorata per Luca Sguazzini. La notizia dell’ischemia che lo aveva colpito ha fatto rapidamente il giro d’Italia, spingendo tantissimi a stringersi intorno alla sua famiglia in segno d’affetto. Il celebre modello, ben noto al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2016, è sopravvissuto ed è ancora in ospedale, in attesa di poter tornare a casa dai due amori della sua vita: Sara Bertagnoli e sua figlia Luce.

Luca Sguazzini come sta oggi

Il dramma si è consumato pochi mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Luce, data alla luce dalla sua compagna Sara Bertagnoli. Felice per aver avuto la chance di poterle rivedere e abbracciare ancora, Luca Sguazzini ha lanciato un messaggio in seguito a quanto avvenuto: “Sono incredibilmente grato d’essere vivo e aver ricevuto il supporto da tutti voi”.

Queste le sue parole nelle storie Instagram, ringraziando tutti gli amici virtuali e sottolineando di star combattendo per tornare presto in viaggio e alla propria vita. Gli ultimi aggiornamenti social evidenziano come Luca Sguazzini sia ancora in ospedale, costretto a stare lontano dai suoi affetti. In un primo momento si era parlato di una paralisi parziale, che ne avrebbe colpito il lato sinistro del corpo. Non vi sono però ulteriori informazioni a riguardo.

Ha pubblicato un video in cui ride e scherza con sua figlia Luce, dedicandole questo messaggio d’amore e speranza: “Non posso descrivere quanto mi manchi, piccola mia. Non riesco a immaginare quanto siano lunghe per te ben tre settimane senza il tuo papà. Spero di uscire dall’ospedale molto presto e abbracciarti, annusarti e stare con te 24 ore al giorno. Amo te e tua mamma tantissimo”. Anche Sara Bertagnoli ha pubblicato un post, definendo il suo compagno un guerriero. Le sue due donne sono fiere di lui e ne sentono la mancanza ogni giorno.

Luca Sguazzini: la piccola Luce aspetta il papà

Sul profilo Instagram di Luca Sguazzini è stato pubblicato un video a dir poco tenero. La protagonista è la piccola Luce, che dopo pochi mesi di vita si è ritrovata a dover fare a meno del suo amatissimo papà.

Era abituata ad averlo tutto per sé ogni giorno, ma da tre settimane, circa, non ha modo di vederlo, se non in foto. Ha avuto così inizio un rituale mattutino, che la spinge verso una foto affissa al muro che mostra la famiglia al completo, sorridente, nel primo giorno di vita della piccola.

Lei si avvicina teneramente all’immagine e sfiora con la mano il viso del papà, di cui sente enormemente la mancanza: “Lei la mattina vuole vedere il suo papà e toccarlo”. Nonostante si siano conosciuti per pochi mesi, il legame è chiaramente indissolubile e i fan della coppia attendono il momento del ricongiungimento.

Non vi sono dettagli specifici sulle condizioni di Luca Sguazzini, che ha scelto di tutelare la propria privacy e quella della sua famiglia. Gli ultimi post fanno però ben sperare per un ritorno a casa a breve, così da concludere un triste novembre con il sorriso, dopo aver anche trascorso lontani anche il loro anniversario di matrimonio.