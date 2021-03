Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia’s Got Talent

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Lodovica Comello è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che su Instagram ha anche spiegato che non condurrà la finale di Italia’s Got Talent. “Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro. Ho atteso prima di dirlo perché speravo fino all’ultimo che le cose sarebbero cambiate. Giorni fa sono risultata positiva al Covid, quindi non potrò esserci nella finale di Italia’s Got Talent”. Lo scorso anno la presentatrice e cantante non aveva preso parte alla finalissima del programma perché in quei giorni aveva dato alla luce il primo figlio, Teo. Questa volta però a tenerla lontana dagli studi televisivi non sarà un lieto evento, bensì il Coronavirus. “Inutile dire che sono molto dispiaciuta”, ha aggiunto la conduttrice, che seguirà lo show dal divano di casa. “Questa volta senza pancia”, ha concluso.

Lodovica ha poi voluto rassicurare i fan, svelando di stare bene. “Me la sono cavata con un po’ di febbre e raffreddore – ha spiegato -. Sono stata fortunata”. In tanti hanno commentato il post Instagram della Comello, fra cui i protagonisti di Italia’s Got Talent. “Lodo mi dispiace tantissimo!”, ha scritto Mara Maionchi, aggiungendo una faccina triste, mentre Federica Pellegrini ha aggiunto: “Nooo! Lodo! Mi dispiace!”. Joseph Bastianich ha scritto: “Ci mancherai!”.

Qualche mese fa prima Mara Maionchi poi Federica Pellegrini avevano affrontato la battaglia contro il Covid. La sportiva aveva raccontato i giorni di isolamento su Instagram, fra sconforto e coraggio, mentre discografica era stata ricoverata in ospedale, combattendo contro il virus grazie a medici e infermieri. “Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata – ha svelato di recente a Repubblica, conservando la sua ironia -. Ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chiloGli 80 anni non me li sento, ma durante il Covid me li sono sentiti tutti. Medici e infermieri sono stati bravi, li ringrazio ancora. Però non lo so, in certi momenti ero anche un po’ strana: mi sa che è l’effetto dell’ossigeno”.