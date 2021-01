Lina Sastri, l’ultimo saluto al fratello: “È indimenticabile”

editato in: da

Grande lutto per Lina Sastri: Carmine, il fratello dell’attrice, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice tramite il suo profilo Instagram, scrivendo un commovente addio e condividendo degli scatti in cui i due sono abbracciati.

L’attrice ha accompagnato alle foto del fratello 73enne delle parole toccanti:

Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. È indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà.Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile.

Il fratello di Lina aveva infatti un ristorante in via Niccolò Tommaseo, nei pressi di piazza Vittoria, nel capoluogo campano, “La Casa di Ninetta”. Motivo di grande sofferenza per l’attrice è stato non poter salutare in modo dignitoso il fratello, come tante altre famiglie colpite dalla scomparsa dei loro cari a causa del Coronavirus. Un grande dolore, identico a quello di Iva Zanicchi che ha perso, come l’attrice, il fratello minore Antonio proprio di recente.

Sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio di fan e amici vecchi e nuovi, conosciuti durante l’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle. Tra i primi commenti si può leggere quello di Vittoria Schisano: “Ti sono vicina amica mia, ti voglio bene ❤️”, ha scritto, mentre la collega Nina Soldano ha lasciato un cuore rosso per esprimere tutto il suo affetto.

I fan poi non hanno fatto mancare il sostegno alla Sastri: “Mi dispiace, ma come hai detto tu lo ritroverai in ogni cosa bella, non scompaiono le anime belle, in altra forma continuano ad esserci, dobbiamo usare altri modi per vederli. Forza❤️”, ha commentato un utente.

Un dolore ancora troppo grande da affrontare per Lina, che in un altro post per ricordare il fratello ha lasciato scritto: “Visse come voleva vivere, fu fermato da sfortunata salute… Combatté con forza e all’improvviso se ne andò vinto da un virus assassino e traditore. Ma non morirà mai”.