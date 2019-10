Le Iene: “A Natale il video di Nadia Toffa con le persone che amava”

editato in: da

Ha destato grandissima commozione il tributo delle Iene alla loro Nadia Toffa. C’erano proprio tutti, alla prima puntata andata in onda martedì 1 ottobre 2019, dai primissimi conduttori di oltre vent’anni fa (Simona Ventura, Fabio Volo, Andrea Pellizzari) agli ultimi, da chi ha indossato la divisa solo una volta o due (Luciana Littizzetto) a quelli che la portano ormai da decenni (Enrico Lucci, Giulia Golia, Matteo Viviani)

Ma ricordo, l’omaggio che ‘e Iene vogliono tributare a Nadia Toffa non finisce con la puntata inaugurale di questa stagione, “C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo – ha detto all’Adnkronos l’autore delle Iene Davide Parenti – potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale“.

Ci sarà poi il tributo in ogni puntata, già annunciato e già iniziato nell’esordio di stagione: “Tutte le volte che finiremo il programma diamo la buonanotte a Nadia, nella sigla di coda ci sarà sempre lei che balla al tramonto”, ribadisce Parenti che non nasconde poi la sua emozione per come Nadia è stata ricordata in trasmissione.