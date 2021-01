“Le 5 porte rosse”: 3 cose da sapere sul nuovo programma di Maurizio Costanzo

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

Maurizio Costanzo, proprio come la moglie Maria De Filippi, non si ferma mai e non smette di stupire. Il giornalista, uno dei volti più noti della televisione italiana, tornerà presto sul piccolo schermo con un nuovo programma, dal titolo Le 5 porte rosse.

Non si conosce ancora la data della messa in onda della nuova trasmissione Mediaset, ma una cosa è certa: con il suo progetto Costanzo ha intenzione di approfondire il lato più intimo degli italiani, occupandosi di fantasie nascoste, sentimenti e confidenze a luci rosse.

La trasmissione dovrebbe seguire un format molto simile a quello del talk show, genere in cui il giornalista ormai è un vero e proprio veterano.

“Sesso, fantasie e sentimenti degli italiani. Hai una storia particolare da raccontare? Maurizio Costanzo ti ascolterà e insieme scopriremo se e come sono cambiate le nostre abitudini”: questo il messaggio con cui si apre il video comparso sui canali social Witty Tv.

Al momento tra l’altro è aperto un casting proprio su Witty per tutti coloro che hanno una qualcosa da raccontare o una confidenza a sfondo sessuale da condividere. Questo fa intendere quindi che i protagonisti del programma non saranno vip e personaggi noti ma persone comuni, che affideranno al conduttore i loro pensieri e le fantasie più segrete ed intime, sbottonandosi su argomenti che di certo non lasceranno il pubblico indifferente.

Aprendo quindi le cinque porte rosse, Costanzo proverà a scoprire – assieme ai protagonisti dei segreti a luci rosse – le fantasie ed i sentimenti degli italiani, le loro abitudini e i cambiamenti che la pandemia ha inevitabilmente determinato, che verranno portati sullo schermo attraverso le storie dei protagonisti cui sarà data voce. Per il popolare conduttore romano, si tratta di un progetto inedito e sicuramente diverso rispetto nei temi rispetto all’esperienza, ormai storica, del suo Costanzo Show.

Secondo quanto riportato dal promo del programma Le 5 porte rosse, l’atmosfera del talk show sarà intima e raccolta, e si dovrebbe sviluppare con una sorta di dialogo tra il presentatore Maurizio Costanzo e gli ospiti, i protagonisti che di volta in volta proporranno ai telespettatori le loro storie più intime.