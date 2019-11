Laura Torrisi ritrova l’amore dopo Leonardo Pieraccioni (e Amici Celebrities)

editato in: da

Laura Torrisi ritrova il sorriso dopo Amici Celebrities e la fine dell’amore con Leonardo Pieraccioni. Il programma di Maria De Filippi ha consentito al pubblico di conoscere meglio l’attrice e le sue fragilità. Più di una volta Laura è scoppiata a piangere sul palco, in preda all’emozione, ma soprattutto ha dimostrato di avere un grande talento.

A trionfare ad Amici Celebrities, come ormai sappiamo, è stata Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia. Se la carriera procede a gonfie vele, anche nella vita privata la Torrisi avrebbe trovato una nuova stabilità. Dal 2007 al 2017 l’attrice è stata legata a Leonardo Pieraccioni, conosciuto sul set di Una moglie bellissima. Una love story coronata dalla nascita della figlia Martina e terminata in modo consensuale dopo dieci anni d’amore. Ancora oggi il legame fra Pieraccioni e l’ex è molto forte, tanto che lui è stato spesso avvistato dietro le quinte di Amici Celebrities per sostenerla.

Dopo l’addio al regista toscano, la Torrisi ha iniziato un relazione con Luca Betti, ex pilota di rally. La storia però sarebbe arrivata al capolinea da un po’ dopo diverse crisi. A fare battere il cuore dell’attrice però sarebbe arrivato un nuovo fidanzato. Lui è Antonio Aiello, conosciuto con il nome d’arte di Aiello, cantautore conosciuto per brani come Arsenico e La mia ultima storia.

Di recente l’artista ha presentato il nuovo album intitolato Ex voto e presto inizierà il suo tour nei palazzetti. Secondo il settimanale Chi, fra l’attrice e il cantante sarebbe nata una bella amicizia che si sarebbe trasformata ben presto in amore. La Torrisi è sempre stata molto gelosa della sua vita privata e non ha mai parlato dei suoi amori. La relazione con Aiello per ora non è stata ancora confermata, ma su Instagram l’attrice appare serena e sorridente, segno che sta vivendo un periodo felice.

Il rapporto con Leonardo Pieraccioni resta ottimo, ma sembra che non ci sarà, come speravano molti, un ritorno di fiamma. La coppia dopo l’addio ha continuato ad avere un legame forte per il bene di Martina, ma ora il cuore di Laura sarebbe tutto di Aiello.