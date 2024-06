Fonte: IPA Leonardo Pieraccioni

Nel pomeriggio di sabato 29 giugno si è giocata la partita degli ottavi di finale degli Europei 2024 che ha visto l’Italia sfidare la Svizzera per poter andare avanti nella competizione. L’intera Italia era sintonizzata sul campo verde e, anche a partita conclusa, sono stati gli show dedicati allo sport i più seguiti. E per le altre trasmissioni non resta davvero alcuna speranza. Pausa europei, insomma, ma è stata l’ultima volta. Perché se il commento alla partita ha destato così interesse è perché, ahinoi, gli azzurri stavolta sono stati clamorosamente sconfitti e il sogno europeo finisce qui.

E mentre su Rai1 andava in onda lo sport, sulle altri canali dell’emittente nazionale proposti due film di un certo spessore: su Rai2 La follia della mia gemella, avvincente thriller canadese del 2021 diretto Gordon Yang e con protagonisti Julia Borsellino, Mark Taylor e Deborah Grover. Su Rai3 il bel Fernanda, il film tv che racconta la storia di Fernando Wittgens, la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice della Pinacoteca di Brera. A darle il volto la talentuosa Matilde Gioli.

Su Rete4 il divertente è spensierato Il pesce innamorato, tra le commedie più amate di Leonardo Pieraccioni, che – con al fianco la bellissima Yamila Diaz – racconta di uno scrittore che scopre un successo improvviso e un amore inaspettato. Mentre su Canale5 c’è Gerry Scotti, alla conduzione dello Show dei record: uomini e donne da tutto il mondo per mettere alla prova i limiti del corpo umano e stabilire incredibili record.

Su Italia1 il road movie Windstorm – Ritorno alle origini, pellicola tedesca che racconta di un affascinante viaggio in Andalusia. Mentre La7 ripropone un grande classico della commedia: Baby Boom, il film che racconta di una rampante donna in carriera – interpretata da una magistrale Diane Keaton – alle prese con l’inaspettato arrivo di una piccola nipotina.

Prima serata, ascolti tv del 29 giugno: Pieraccioni fa innamorare

Nella prima serata di ieri, sabato 29 giugno 2024, su Rai1 I ribelli del weekend conquista 904.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Canale5 la replica de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, raccoglie davanti al video 1.226.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 La follia della mia gemella è la scelta di 840.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Windstorm 3 – Ritorno alle origini raduna 757.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 Fernanda coinvolge 789.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (4.9%)

Access Prime Time, dati del 29 giugno

La trasmissione più seguita della fascia Access è, su Rai1, Notti Europee, in onda dalle 20:40 alle 22:03, con 3.066.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.130.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 515.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 989.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Illuminate è la scelta di 519.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Stasera Italia raduna 496.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 737.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 1.126.000 spettatori pari al 7.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 387.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 215.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 29 giugno

Boom, prevedibilmente, per l’ottavo di finale degli Europei – Svizzera-Italia, su Rai1, che ottenie un ascolto di 10.692.000 spettatori pari al 64.3% (primo tempo a 10.321.000 e il 65.8%, secondo tempo a 11.070.000 e il 62.9%); pre e post partita a 4.803.000 spettatori pari al 40.1%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 797.000 spettatori (5%), mentre Caduta Libera convince 1.165.000 spettatori (6.6%). Su Rai2 Che Todd ci Aiuti sigla 213.000 spettatori con l’1.2% nel primo episodio e 248.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 155.000 spettatori (0.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 419.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 987.000 spettatori pari al 5.6%, mentre Blob segna 534.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Terra Amara interessa 392.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of registra 83.000 spettatori con lo 0.5%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 150.000 spettatori (0.9%).