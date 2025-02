Ascolti tv del 5 febbraio, Sarah Felberbaum, Sposa in rosso, sfida la Coppa Italia

Fonte: IPA Sarah Felberbaum

La serata televisiva di mercoledì 5 febbraio è all’insegna del cinema con il film Sposa in rosso su Rai 1 e del calcio con la partita di Coppa Italia, Milan-Roma. Mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? e su Rete 4 Fuori dal Coro.

Per chi ha voluto trascorrere la serata in leggerezza, il film Sposa in rosso su Rai 1 è stato l’ideale. Sarah Felberbaum è la protagonista della commedia romantica di Gianni Costantino che racconta la storia di Roberta e Léon, quarantenni un po’ spiantati, che per mettere da parte qualche soldo decidono di inscenare un finto matrimonio: a cose fatte si divideranno i soldi che gli invitati hanno regalato. Ma non tutto andrà secondo le loro previsioni.

Su Rai 3 Federica Sciarelli si è occupata del caso a lieto fine di Riccardo, scomparso da tre anni e ritrovato da Chi l’ha visto? a Parigi. La sorella non si era mai arresa e aveva fatto più appelli, e l’inviato della trasmissione lo ha trovato in difficoltà nella capitale francese e lo ha aiutato a richiedere nuovi documenti, visto che aveva smarrito i suoi.

A Fuori dal Coro su Rete 4 Mario Giordano ha parlato delle condizioni della zona delle ex caserme militari di Bologna che, abbandonata da decenni e lasciata al degrado, sembra essere diventata un luogo di ritrovo per spacciatori. Su La7, Una giornata particolare è stata dedicata a Cristoforo Colombo e alla scoperta dell’America.

Prima serata, ascolti tv del 5 febbraio: vince la Coppa Italia col 22,5%

Su Rai 1 Sposa in rosso incolla al piccolo schermo 2.725.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Milan-Roma conquista 4.508.000 spettatori con uno share del 22.5%. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 679.000 spettatori pari al 3.4%. A seguire Delitti in Paradiso segna .000 spettatori pari al %.

Su Italia1 The Day After Tomorrow: L’alba del giorno dopo piace a 1.215.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.821.000 spettatori e l’11.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza il 6% di share. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.044.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la commedia Un amore a cinque stelle ottiene 409.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Lucio per amico. Ricordando Battisti appassiona 402.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time, dati del 5 febbraio: De Martino vola

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.354.000 spettatori (25.9%), mentre Affari Tuoi raduna 6.278.000 spettatori (28.9%).Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 3.103.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 535.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.408.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.297.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.582.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.025.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 1.002.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.917.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 453.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 625.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.200.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.618.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.293.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.458.000 spettatori (20.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (462.000 – 3.4%), Blue Bloods totalizza 568.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 647.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 394.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 645.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.472.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.165.000 spettatori (6%) e Via dei Matti n.0 sigla 984.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 845.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 300.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 432.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 388.000 spettatori con il 2.1%.