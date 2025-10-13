Cesare Paciotti, chi è l’ex moglie Laura Leonori

Laura Leonori è l'ex moglie di Cesare Paciotti, il designer rock delle scarpe di lusso. Ecco chi è davvero

IPA Cesare Paciotti e Laura Leonori nel 2007

Una storia d’amore vissuta e ormai lontana nel tempo: è quella tra Cesare Paciotti, stilista e imprenditore marchigiano scomparso il 12 ottobre 2025, e l’ex moglie Laura Leonori, la donna che per anni ha condiviso la sua vita lontano dai riflettori. Il loro legame, dal quale è nata anche una famiglia che è stata la gioia di entrambi, si è concluso con un divorzio che ha segnato profondamente entrambi, influenzando inevitabilmente anche il loro percorso personale.

Le cause della sua morte sono incerte. Lo stilista è stato infatti ritrovato senza vita nella sua abitazione di Civitanova Marche e, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato niente da fare. L’imprenditore si è spento a 67 anni, dopo una vita dedicata alla moda e al lusso che ha coltivato proprio col suo nome.

Chi è Laura Leonori

In queste ore, quelle successive alla morte di Cesare Paciotti, in molti si chiedono chi sia Laura Leonori, ma lei ha sempre protetto la sua privacy con grande determinazione. Nata nelle Marche, la stessa terra del suo ex marito, ha dedicato la sua vita all’insegnamento. È conosciuta come maestra elementare, una donna semplice, concreta e lontana dal mondo glamour che ruotava intorno al celebre brand del marito.

Non sono noti con esattezza la sua età o la data di nascita, ma quello che emerge è il profilo di una persona riservata, che ha scelto di restare nel suo anche quando il brand Paciotti faceva il giro del mondo.

Il matrimonio con Cesare Paciotti

La coppia si sposa nel 2007 con rito civile a Venezia, una cornice romantica che ha unito due persone apparentemente molto diverse tra loro. Lui, creativo vulcanico e imprenditore visionario; lei, figura equilibrata e rassicurante, che ha sostenuto la sua vita scintillante anche nei momenti delicati che hanno caratterizzato il brand.

Il loro amore dura fino al 2013, anno della separazione, seguita dal divorzio ufficiale nel 2016, come riportato da varie testate regionali e nazionali. Nel 2011, la serenità familiare viene scossa da un episodio traumatico: una rapina nella loro villa, evento che segna un punto di rottura per entrambi e dal quale si sono ripresi dopo diverso tempo.

Dal matrimonio nascono due figli, Ludovica e Giuseppe, oggi adulti. Cresciuti tra Civitanova Marche e Milano, hanno diviso la loro infanzia tra la quiete di casa e il bagliore del successo che arrivava del mondo della moda. Nonostante la rottura con la sua ex moglie, Cesare Paciotti ha sempre mantenuto un legame profondo con loro.

Dopo la separazione, Laura Leonori ha scelto il silenzio. Non ha rilasciato interviste, né presenziato a eventi legati al marchio o all’ex marito. Ha preferito continuare la sua vita con discrezione, dedicandosi al lavoro e ai figli. Questa scelta coerente con la sua indole riservata le ha guadagnato rispetto e ammirazione da parte di chi l’aveva conosciuta al fianco di Paciotti.

Durante gli anni del matrimonio, Laura accompagnava spesso Cesare agli eventi, pur restando defilata. Alcune foto d’archivio la ritraggono nella loro villa insieme ai figli, in momenti di intima serenità familiare. Dopo la fine del rapporto, non sono emerse nuove relazioni né apparizioni pubbliche, confermando la sua ferma scelta di restare lontana dai riflettori.