Fonte: IPA Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Dopo un intero giorno in cui aveva fatto perdere le proprie tracce, Laura la Divina, popolare youtuber e tiktoker napoletana, è tornata a casa sana e salva. Del suo caso, denunciato con preoccupazione dai numerosi fan sui social, si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?

Laura la Divina è tornata a casa, l’annuncio su TikTok

In una caotica diretta sul proprio profilo TikTok, la controversa influencer napoletana Rita De Crescenzo, ha annunciato il ritorno a casa dell’amica e collega Laura la Divina, di cui sullo stesso social aveva segnalato la scomparsa nella giornata di ieri, avvertendo le autorità e chiedendo l’aiuto dei numerosi follower.

“Sto bene, mi scuso con tutti voi per avervi fatto preoccupare. Ho avuto un momento di crisi, ma non si ripeterà” ha affermato Laura durante la diretta. Mostrandosi scossa ma in perfetta salute: è finalmente a casa e sta bene. La scomparsa di Laura, detta “la divina”, in poche ore si era trasformata in un caso nazionale. A far diventare virale la notizia è stata la stessa De Crescenzo: “Ha il telefono spento e ci stiamo preoccupando tutti. Se qualcuno l’avesse vista me lo venga a dire da vicino” aveva raccontato ai follower.

Laura, uscita di casa nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, aveva fatto perdere le sue tracce. Il suo telefono risultava spento e aveva smesso di rispondere a chiamate e messaggi. In poco tempo, sono arrivate numerose – e presunte – segnalazioni di avvistamento da parte dei follower: chi l’aveva vista in stazione, chi assieme a un gruppo di ragazzi. La preoccupazione era stata tale che persino Federica Sciarelli, durante la puntata di Chi l’ha visto? andata in onda mercoledì, a fine trasmissione aveva segnalato la scomparsa di Laura.

Le ipotesi di un litigio o di una messa in scena

Laura la Divina vive attualmente in casa di Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana che ha fatto proprio del suo essere una vera partenopea la chiave del proprio successo. Pacchiana, rumorosa, senza filtri e senza regole: De Crescenzo racconta una vita fatta di problemi con la giustizia, figli in comunità, balletti e grandi feste.

E spesso al suo fianco c’è anche Laura, donna transgender napoletana arrivata al successo su YouTube dopo un passato difficile, vittima di discriminazioni e violenze. Tra le due donne si sono spesso consumati litigi, con De Crescenzo che accusava Laura di scappare di casa per frequentare uomini in cambio di denaro. C’è chi crede che anche stavolta, forse, ci fosse di mezzo uno screzio tra le due amiche/nemiche.

Altri, invece, ipotizzano che la fuga di Laura sia stata una messa in scena attuata per attirare l’attenzione di un pubblico più vasto – vedi l’appello su uno dei programmi più seguiti della tv nazionale. Si crede a una sorta di sponsorizzazione alla versione napoletana del Grande Fratello che hanno in cantiere le tiktoker.