Fonte: IPA Laura la Divina scomparsa, l'appello a Chi l'ha visto?

Laura la Divina è scomparsa e dal pomeriggio del 13 dicembre di lei non si hanno più notizie. Per chi “frequenta” TikTok la notizia ha destato un certo scalpore, dato che si tratta di una tiktoker piuttosto conosciuta, sempre al fianco dell’altrettanto nota Rita De Crescenzo. Stavolta nulla a che vedere con video e siparietti eccentrici e divertenti, la notizia è più che seria al punto tale da coinvolgere il programma Chi l’ha visto?, al quale è giunta una segnalazione in diretta da parte di familiari e conoscenti, sinceramente preoccupati per le sue condizioni.

Chi l’ha visto?, l’appello per la scomparsa di Laura la Divina

Per molti è un nome che non dice nulla, ma per chi conosce TikTok e il filone degli influencer in salsa napoletana vedere in diretta a Chi l’ha visto? l’appello per la sua scomparsa ha destato certamente un grande sgomento.

“Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come ‘la divina’ – ha detto Federica Sciarelli -. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker”.

Appello seguito a numerosi video da parte della sua “famiglia” di TikTok, che già prima della diretta avevano chiesto ai propri follower eventuali segnalazioni in merito agli spostamenti di Laura. Anche Rita De Crescenzo, altra nota tiktoker napoletana a cui il nome della Divina è inevitabilmente associato, ha condiviso la sua preoccupazione sulla piattaforma social, spiegando che tra le ragioni che avrebbero potuto spingerla ad allontanarsi volontariamente da casa ci potrebbe essere stato uno screzio.

Ipotesi che solletica molti utenti, in verità, ma di fatto a distanza di molte ore ancora di Laura non si hanno notizie, nonostante il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e di conoscenti e fan che non hanno smesso di girare per le vie di Napoli alla ricerca della tiktoker, dal pomeriggio del 13 dicembre con il cellulare spento e del tutto irraggiungibile.

Chi è Laura la Divina e perché è famosa su TikTok

Laura è una giovane donna transgender di Napoli che in breve ha conquistato un nutrito gruppo di follower su TikTok, anche grazie al legame con Rita De Crescenzo, già ben nota agli utenti della piattaforma social. La De Crescenzo ha fatto parecchio parlare di sé per via dei racconti di un passato burrascoso, delle sue idee di “marketing” a dir poco improbabili (chi la segue conoscerà certamente il caso “Vallea”), del dialetto strettissimo di cui si serve tra un “preparamento” di pietanze e una diretta social, quest’ultimo sempre molto criticato da chi la ritiene totalmente incomprensibile.

Ed è proprio sullo sfondo di queste dirette e di molti video che Laura è diventata pian piano una presenza importante, con genuinità e ingenuità, anche con un pizzico di sbadataggine, grazie alle quali ha fatto breccia nel cuore di molti utenti diventando a sua volta un personaggio.

Soprannominata “la Divina”, a giudicare dai racconti su TikTok sembra che Rita De Crescenzo le abbia dato ospitalità in casa propria, creando quasi un legame madre-figlia. Ma anche qui, le perplessità non mancano: basta scorrere il noto social per leggere commenti che mettono in discussione la purezza di questo legame. Ad avallare questa ipotesi ci pensano anche alcuni screzi – uno piuttosto recente – che le due tiktoker hanno avuto nel corso del tempo, motivo che avrebbe potuto spingere Laura ad allontanarsi da quella che finora ha chiamato “casa”.