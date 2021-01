Laura Barriales incinta per la seconda volta: le foto su Instagram

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Laura Barriales è incinta del secondo figlio e per annunciare al mondo la sua gioia ha deciso di pubblicare una serie di scatti su Instagram.

La showgirl ha voluto condividere con i fan la sua emozione nel diventare madre per la seconda volta: “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza… e questa volta arriva il maschietto”, ha scritto come didascalia.

Fiocco azzurro in famiglia questa volta, dopo l’arrivo di Melania, nata due anni fa. Anche in quella circostanza Laura aveva utilizzato i social per dare il lieto annuncio e per consentire ai suoi follower di seguire passo passo la gravidanza e le sue soddisfazioni.

“La famiglia è sempre stata il punto cardine della mia vita – aveva scritto su Instagram, postando una foto del suo primo pancione –. Finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa!”

Per l’ex volto de I Fatti Vostri e il marito Flavio Cattaneo, imprenditore, si tratta di un nuovo bellissimo momento da vivere insieme. La coppia si era sposata in gran segreto nel luglio del 2017 e nell’ottobre del 2018 aveva accolto la primogenita Melania.

“Por fin te tengo conmigo hija mía!” (“Finalmente ti ho con me, figlia mia”) aveva scritto in quell’occasione la modella spagnola, aggiungendol’hashtag #ilsensodellavita e un cuore rosso.

Un’emozione, quella del diventare madre, talmente forte da non essere in grado di contenerla e da spingere la modella a gridarlo al mondo intero, cosa che grazie all’immediatezza dei social è possibile. Laura Barriales ha sempre tenuto a instaurare un rapporto diretto con i suoi fan, rendendoli partecipi di tutti i momenti più belli della sua vita e anche dei piccoli momenti quotidiani.

Al momento la showgirl non ha specificato a che punto sia della gravidanza e dunque non è dato sapere quando nascerà il maschietto che porta in grembo. Negli scatti che ha pubblicato su Instagram, però, il pancione inizia già a farsi vedere, per cui si può ipotizzare che abbia superato il quarto o quinto mese. Nessuna informazione riguardo al nome del nascituro, sul quale per ora vige il mistero (forse perché non è stato ancora scelto ufficialmente). Di sicuro, però, la showgirl condividerà anche questo particolare quando sarà pronta.