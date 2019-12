Lamberto Sposini ride con Cesara Buonamici: la foto su Instagram che emoziona

editato in: da

Lamberto Sposini ride con Cesara Buonamici su Instagram, fra commozione e nostalgia. Il giornalista è assente dal piccolo schermo dal lontano 2011, ma continua ad essere molto attivo su Instagram dove posta spesso aggiornamenti sulla sua vita.

L’ultima immagine mostra Sposini che ride insieme a una delle sue più care amiche. Si tratta di Cesara Buonamici, con cui in passato ha lavorato al Tg5. Nonostante la malattia e l’addio al piccolo schermo, i due sono comunque rimasti amici e il loro legame è più forte che mai.

Lo dimostra la foto postata su Instagram in cui, complici, ridono e si stringono la mano. Un’atmosfera rilassata e un incontro avvenuto, probabilmente, per farsi gli auguri di Natale. Era il 29 aprile 2011 quando la vita di Lamberto cambiò per sempre. Nel corso di una puntata de La vita in Diretta, programma che conduceva con Mara Venier, venne colpito da un ictus.

Dietro le quinte dello show, dove avrebbe dovuto presentare uno speciale sul matrimonio di Kate Middleton e William, Sposini ebbe un malore e venne trasportato d’urgenza in ospedale. Il giornalista subì una delicata operazione e in seguito affrontò la riabilitazione. Da allora la famiglia ha avviato un’azione legale contro i medici e la Rai, affermando che ci sarebbe stato un ritardo grave nei soccorsi.

Dopo l’ictus, Sposini ha ripreso in mano la sua vita, accudito dagli affetti più cari. Il giornalista attualmente vive a Roma con Sabrina Donadio, sua ex compagnia da cui ha avuto la secondogenita Matilde. Lamberto ha anche un’altra figlia, Francesca, nata da una love story avuta quando era molto giovane.

Nel 2015 il conduttore ha avuto una caduta che gli ha causato la frattura dell’omero, ma non si è arreso e oggi ha recuperato la motricità. Purtroppo fra le terribili conseguenze dell’ictus che l’ha colpito c’è l’afasia. Lamberto non parla, ma riesce comunque a comunicare con il mondo che lo circonda.

L’addio alla televisione non ha spento l’affetto del pubblico, ma soprattutto degli amici più cari, da Enrico Mentana, che qualche giorno fa l’aveva ricordato, a Cesara Buonamici, sino a Barbara D’Urso, protagonista di alcuni suoi scatti su Instagram.