Lady Gaga, senza trucco (e senza inganno) su Instagram: parole che toccano il cuore

Lady Gaga, gli outfit pazzeschi alle premiere di House of Gucci

Quando un’artista riesce ad arrivare al cuore di tutti, quando ogni suo look o anche un semplice selfie senza filtri fanno il giro del mondo in un lampo. Ma soprattutto quando una donna lancia dei messaggi importanti, restando umile anche dopo aver raggiunto un successo planetario. È allora che possiamo parlare di una vera Diva, con la “d” maiuscola. E Lady Gaga incarna alla perfezione tutto ciò che di più bello una performer può donare al suo pubblico. Momenti indimenticabili sul palcoscenico e sul grande schermo, ma anche piccoli scorci della parte più intima di sé.

Lady Gaga, meravigliosa bellezza al naturale

Che sia una cantante e attrice di talento è fuor di dubbio. Ma se c’è una cosa che ha reso Lady Gaga una star amata in tutto il mondo, unica nel suo genere, è la sua capacità di dare vita a look pazzeschi che a ogni sua apparizione lasciano il segno. Che si tratti di un red carpet o di un concerto, poco importa: la divina Lady Gaga non veste la moda, ma la crea. E sì, ogni volta stiamo lì in adorazione a venerarla come una dea.

Stavolta, però, l’artista ha stupito tutti con uno scatto al naturale che (possiamo azzardare) la mostra ancor più bella. Messi per un attimo da parte lustrini ed eccentricità (come dimenticarla alla premiere di House of Gucci in quello sfavillante abito color Very Peri), Lady Gaga ha condiviso su Instagram un’immagine di sé che si allontana parecchio da quella che siamo abituate ad ammirare.

Neanche un filo di trucco sul viso, una felpa nera molto “casalinga” e i biondi capelli raccolti senza troppa cura. Così Lady Gaga si è messa a nudo, lasciando emergere la sua naturale bellezza. Nessun filtro sul suo volto, così come nelle splendide parole che ha scritto per celebrare un importante (l’ennesimo) traguardo.

L’emozionante messaggio di Lady Gaga

C’è un motivo ben preciso che ha spinto Lady Gaga a condividere un’immagine così insolitamente naturale e meravigliosa di sé e che è, probabilmente, ciò che la rende ancor più bella. L’artista ha ricevuto una nomination ai SAG Awards 2022 come migliore attrice per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci, film grazie al quale ha messo alla prova tutto il suo talento, confermandosi una delle eccellenze del cinema contemporaneo.

“Sono così grata di essere stata nominata come migliore attrice dal @sagawards per la mia interpretazione in House of Gucci ha scritto Lady Gaga su Instagram -, insieme a Jared Leto candidato come miglior attore non protagonista”.

Poi ha aggiunto una riflessione molto dolce, viaggiando indietro nel tempo fino a quando era solo una bambina con il suo cassetto pieno di sogni e di speranze: “Sognavo da tempo di fare l’attrice e ho studiato fin da piccola perché ero appassionata e impegnata nella narrazione attraverso l’arte. Essere riconosciuta dagli altri attori tocca il mio cuore ed è profondamente significativo essere inclusa in questa comunità artistica di persone coraggiose e fantasiose. Grazie mille e congratulazioni a tutti gli altri candidati e a tutti gli attori dei film di quest’anno: siete tutti doni per il mondo e sono così onorata di essere in vostra compagnia. 💕☀️ Sono molto emozionata 🙏 vi amo tutti così tanto”.

Mostrarsi senza trucco per mettere a nudo il proprio cuore e la propria sensibilità. Una scelta coraggiosa, ma in fondo da Lady Gaga non potremmo aspettarci di meglio.