Kim Kardashian e il look da spiaggia che costa più di una villa

Fonte: IPA Kim Kardashian, 10 look da trendsetter… con qualche scivolone

Oops!…I Did It Again, come cantava la sua celebre ex amica Britney Spears. L’influencer milionaria Kim Kardashian ha postato come al solito foto della sua vacanza di lusso alle Hawaii con sorella, figli e nipoti e tra uno scatto e l’altro in bikini, rigorosamente della sua linea Skims, ha pensato bene di immortalare i suoi piedi perfetti con tanto di cavigliere – quattro – di diamanti e zaffiri rosa. Robetta che da sola cosa quanto una villa (delle loro, s’intende).

Immediati i commenti di influencer e follower, tra ammiratori (“L’audacia di indossare così tanti soldi al piede in spiaggia è ciò che rende Kim Kardashian così unica e favolosa”) e detrattori, più o meno ironici.

“Ha impilato quattro cavigliere una sopra l’altra, tra le quali una cavigliera da tennis, una cavigliera con zaffiro rosa e diamanti che ricordavano molto la principessa Diana, ogni zaffiro pesava probabilmente circa tre carati, più grande di molti anelli di fidanzamento in circolazione”, ha affermato l’influencer ed esperta di gioielli Julia Chafe. “Kim si sta appassionando agli zaffiri rosa? Li adoro. È sempre stata fissata con diamanti e smeraldi, quindi è emozionante vederla passare agli zaffiri” scrive Julia.

Molto meno entusiasti i commenti di alcuni follower: “Ricordate quando ha detto che non avrebbe pubblicato i suoi gioielli sui social media perché era stata rapinata a Parigi… ecco, appunto”, ha scritto qualcuno. Un altro ha ironizzato: “Aspetto che esca un meme di lei che perde una cavigliera”.

Un terzo ha affermato che non c’era niente di ammirevole ed emozionante in “qualcuno che ostenta così tanti soldi su una spiaggia mentre la gente muore letteralmente di fame”.

Curioso che questo viaggio alle Hawaii arriva proprio mentre Kim si prepara a testimoniare al processo per la rapina avvenuta nell’ottobre 2016, in cui era stata sequestrata nel suo hotel di Parigi mentre dei ladri mascherati le rubavano gioielli per un valore di 9 milioni di dollari. Tra questi, anche l’anello di fidanzamento di Kim in platino e diamanti da 18,8 carati, appartenuto a Kanye West. Forse l’unico che non rimpiange particolarmente.