Karina Cascella, la confessione sul passato difficile

Karina Cascella racconta il suo passato difficile, fatto di dolore e di problemi, ma segnato anche dalla voglia di rinascere.

L’opinionista di Barbara D’Urso ed ex volto di Uomini e Donne, si è confidata con i follower su Instagram. Classe 1980, Karina è originaria di Aversa, in provincia di Napoli, e ha vissuto un’infanzia tutt’altro che facile. La Cascella ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre, a cui era legatissima, mentre ha vissuto un legame conflittuale con il padre.

L’uomo era un cantante neomelodico e spesso era assente, mentre quando rincasava nel cuore della notte, magari dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, nascevano violenti litigi con la moglie. I problemi della famiglia hanno segnato profondamente sia Karina che le sue sorelle.

Di recente l’opinionista ha svelato di ricordare tutti i giorni sua madre e l’amore che provava per lei, soprattutto quando deve affrontare qualche situazione complicata. “Per lei ho fatto qualsiasi cosa – ha svelato nelle Stories -. Per lei avrei fatto di tutto. Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”.

Poi la confessione con il padre, con cui si è riconciliata poco prima della sua morte: “Sì, ho odiato mio padre – ha confessato -. Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire. Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”.

Nonostante il dolore subito in passato, gli ostacoli da affrontare e le lacrime, Karina Cascella non ha dubbi: “Del passato non direi certe parole che ho detto – ha chiarito ai follower -. Rifarei cento volte e anche di più tutto ciò che ho fatto per le persone che ho amato nella mia vita”.