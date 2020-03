Chi è Juan Martin Fagiani, il fidanzato di Francesca Manzini

editato in: da

Juan Martin Fagiani è il fidanzato di Francesca Manzini, l’uomo che è riuscito a rubare il cuore dell’imitatrice. Sorridente e talentuosa, da qualche tempo l’imitatrice di Striscia la Notizia è innamorata. Accanto a lei c’è una persona speciale che è riuscita a regalargli il sorriso e la serenità che cercava da tempo. Si tratta di Juan Martin, ex rugbista che arriva dall’Argentina, ma ha vissuto per diverso tempo in Italia, giocando presso la squadra Amatori Rugby Macerata.

Di lui si sa poco e nulla, l’unica certezza è che è legato da qualche tempo a Francesca Manzini. La coppia è molto innamorata, ma l’imitatrice ha sempre voluto tenere al riparo dai gossip la relazione. L’unica foto dei due è stata postata qualche tempo fa dall’attrice su Instagram. Si tratta di uno scatto in bianco e nero in cui si baciano teneramente, con tanto di dedica romantica.

“Io lo chiamo Gesù, ma non perché è un santo che mi sopporta, ma perché sembra proprio Gesù. Gli assomiglia, è uguale di profilo”, ha raccontato di recente la Manzini a Sledet. Il fidanzato ha infatti lunghi capelli e la barbara. È stato proprio lui a farla sorridere di nuovo dopo tanti problemi. Francesca ha infatti svelato aver combattuto contro i disturbi alimentari e di avere un rapporto complicato con il padre.

“Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante – ha aggiunto la Manzini -. Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui.