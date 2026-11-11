Chi è Joseph Baena, il figlio illegittimo di Arnold Schwarzenegger

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Arnold Schwarzenegger e Joseph Baena

Somiglia a suo padre come una goccia d’acqua, ne condivide la passione per il bodybuilding e ha persino deciso di seguire le sue orme nel mondo della recitazione. Eppure Joseph Baena, il figlio illegittimo di Arnold Schwarzenegger, ha fatto una scelta ben precisa: non utilizzare il cognome illustre del padre per costruire la propria carriera. Una decisione che potrebbe sorprendere, soprattutto considerando quanto un nome così celebre possa aprire le porte a Hollywood, ma che rappresenta una scelta ben precisa che parla di coraggio e dedizione.

Chi è Joseph Baena e il rapporto speciale con Arnold Schwarzenegger

A soli 29 anni Joseph Baena ha già dimostrato di avere interessi molto diversi rispetto a suo padre Arnold: dopo la laurea in economia alla Pepperdine University, ha iniziato a muovere i primi passi nel settore immobiliare, senza rinunciare al sogno di diventare attore e alla sua grande passione per la palestra.

In un’intervista rilasciata qualche anno fa a E! Daily Pop, Joseph Baena aveva spiegato che adottare il cognome paterno non rientrava tra le sue priorità: il suo obiettivo era, ed è, costruirsi un’identità professionale indipendente dalla fama del padre Arnold Schwarzenegger, dimostrando di poter raggiungere i propri traguardi grazie all’impegno personale.

Una scelta che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non nasconde alcuna tensione familiare. Al contrario, Joseph e Arnold Schwarzenegger hanno costruito negli anni un rapporto molto stretto, nonostante le circostanze che hanno accompagnato la nascita del ragazzo.

Joseph è infatti nato dalla relazione tra l’attore e Mildred Patricia Baena, che lavorava nella casa della famiglia Schwarzenegger: la vicenda divenne pubblica nel 2011, provocando uno scandalo mediatico che coincise con la fine del matrimonio tra Arnold e Maria Shriver, madre degli altri quattro figli dell’attore: Katherine, Christina, Patrick e Christopher.

Da allora, però, padre e figlio hanno imparato a conoscersi sempre meglio, scoprendo di avere molto più di una semplice somiglianza fisica e infatti non è raro vederli allenarsi insieme alla Gold’s Gym di Venice Beach oppure trascorrere del tempo fianco a fianco. Joseph, del resto, non ha mai nascosto quanto ammiri il padre, riconoscendogli un’influenza importante nelle sue scelte professionali e personali.

Joseph Baena segue le orme del padre: la dedica speciale

Il 7 novembre 2026 Joseph ha vissuto anche una giornata che difficilmente dimenticherà: il giovane ha partecipato alla INBA PNBA Pro/Am World Cup, organizzata a El Segundo, in California, gareggiando nella categoria Classic Physique Open.

Non una competizione qualsiasi, ma il suo esordio nel circuito professionistico del bodybuilding naturale, disciplina che prevede specifici controlli antidoping, e il risultato non ha deluso le aspettative: Joseph si è classificato quinto, raggiungendo esattamente l’obiettivo che si era prefissato.

A raccontare l’emozione è stato lui stesso attraverso un video pubblicato su Instagram, nel quale ha mostrato anche alcuni momenti della sua esibizione sul palco da dove ha dichiarato “Sono estremamente orgoglioso di me stesso”, spiegando quanto fosse importante riuscire a entrare tra i primi cinque classificati.

Un traguardo ancora più significativo se si considera che Joseph ha iniziato a partecipare alle competizioni soltanto nel marzo 2026 e che quella californiana è stata appena la sua terza gara.

Se oggi Joseph può festeggiare il suo primo risultato tra i professionisti, una parte del merito va però anche a papà Arnold: prima di diventare una leggenda del cinema grazie a film come Terminator, Schwarzenegger aveva conquistato il mondo del culturismo, vincendo per ben sette volte il titolo di Mr. Olympia.

Un’eredità importante, che Joseph ha scelto di raccogliere seguendo però una strada personale: quella del bodybuilding naturale: la passione per i pesi è nata durante gli anni del college, quando Arnold gli regalò un’enciclopedia dedicata proprio al culturismo.

Joseph ha raccontato di aver iniziato a sfogliarla per scoprire come sviluppare i bicipiti, finendo per appassionarsi non soltanto all’allenamento, ma anche all’alimentazione e al funzionamento del corpo.

Da allora, la palestra è diventata un punto d’incontro speciale tra padre e figlio e i due sono stati fotografati più volte mentre si allenavano insieme: “È il miglior compagno di allenamento”, ha dichiarato Joseph parlando del padre.