Chi è Indio Downey, figlio dell’attore Robert Downey Jr.

Getty Images Indio Downey col padre Robert Downey Jr.

Portare un cognome celebre a Hollywood può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Indio Downey, primogenito dell’attore Robert Downey Jr., che ha vissuto sulla propria pelle ciò che di positivo e di negativo ci può essere in una parentela “importante” come la sua. Oggi è un artista poliedrico, fa il musicista e si sta ritagliando uno spazio nel mondo del cinema, intraprendendo la stessa strada dell’amato padre.

L’infanzia segnata dal divorzio dei genitori

Classe 1993, Indio Faconer Downey (questo il suo nome completo) è nato a Los Angeles dall’amore tra Robert Downey Jr. e la cantautrice Deborah Falconer.

Cresciuto a contatto con l’arte, la sua infanzia ha risentito, tuttavia, di momenti davvero difficili per un ragazzino. Dapprima i problemi di tossicodipendenza e alcolismo del padre, poi la crisi e la fine del matrimonio dei genitori, culminata nel divorzio della coppia nel 2004.

La battaglia (vinta) contro la dipendenza

I problemi di Indio non sono finiti qui. Nel 2014, in seguito all’arresto a West Hollywood per possesso di sostanze illecite, ha dovuto fronteggiare gli stessi ostacoli che avevano segnato la giovinezza del padre. In quella circostanza, Robert Downey Jr. aveva rilasciato una toccante dichiarazione pubblica: “È un gene di famiglia che Indio ha ereditato, gli staremo vicino e lo aiuteremo a diventare l’uomo che è in grado di essere”.

Sostenuto dall’affetto della famiglia e dopo un lungo cammino di disintossicazione, durato ben 20 mesi, la Corte ha archiviato ogni accusa. Davanti al giudice, Indio ha espresso apertamente la propria gratitudine: “Vorrei dire che sono sinceramente grato per l’esperienza vissuta in questi venti mesi di recupero. Ho ottenuto così tanto. Mi sento davvero fortunato ad aver riavuto indietro la mia vita. Spero di poter essere fonte di ispirazione per gli altri in futuro”.

La rinascita con la musica e il mondo del cinema

Sebbene oggi si parli di lui nelle vesti di attore, il primo vero amore di Indio Downey è da sempre la musica. Nel 2005 aveva debuttato sul grande schermo nel film Kiss Kiss Bang Bang, interpretando la versione giovane del protagonista (ruolo affidato al padre), ma aveva comunque deciso di intraprendere un percorso diverso.

Per Indio la musica è stata una via per la guarigione. Dopo aver militato in band rock come The Seems e The Dose, ha pubblicato l’EP solista Cigarettes in Bed: “Trovare il modo giusto per trasmettere le mie esperienze con l’amore, la dipendenza e la guarigione è una battaglia interiore che combatto da anni. Sono entusiasta che le persone possano ascoltarlo e spero che riescano a trarne qualcosa”, ha raccontato parlando del suo lavoro. Per il musicista “la musica è un veicolo di guarigione, crescita e trasformazione”.

Nel 2026, è arrivata la svolta con il suo primo ruolo da protagonista in un film indipendente. Il regista Will De Los Santos lo ha scelto, infatti, per interpretare Damien in Love in Vein, incentrato sui temi di dipendenza e riscatto e ambientato a Los Angeles.

Il padre Robert Downey Jr. è sinceramente orgoglioso del percorso intrapreso dal figlio e, sobrio ormai da oltre 20 anni, lo sostiene appieno. Oggi Indio vive serenamente a Los Angeles, dedicandosi con passione ai suoi progetti.