Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente d’auto: come sta l’attore

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un brutto incidente d’auto. L’attore si trovava alla guida del suo SUV al momento dell’impatto ed era a pochi passi dalla sua abitazione di Los Angeles. Stando alle fonti, sembra che non sia stato effettuato alcun arresto, sebbene la conducente di una delle auto coinvolte sia rimasta ferita.

Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente

Come riporta TMZ, Arnold Schwarzenegger si è scontrato contro una Prius rossa nel pomeriggio del 21 gennaio mentre era alla guida del suo grande SUV. Le immagini che circolano in rete mostrano un impatto davvero mostruoso: il SUV dell’attore si è letteralmente ribaltato come in un’acrobazia da film, stando a quanto riporta un testimone.

Dapprima l’impatto contro l’automobile rossa, poi il SUV ha continuato a rotolare sulla carreggiata, coinvolgendo un altro veicolo. Momenti di paura per l’ex governatore della California che al momento dell’incidente, stando sempre a quanto riportano le fonti, stava raggiungendo la sua casa di Los Angeles.

Una donna è rimasta ferita

Le condizioni di Arnold Schwarzenegger per fortuna sono rassicuranti. A quanto pare l’attore ed ex culturista non ha riportato ferite e, subito dopo l’impatto, sarebbe uscito dalla propria automobile senza troppi problemi. Preoccupato per l’accaduto, inoltre, si sarebbe immediatamente precipitato ad aiutare gli altri conducenti.

Purtroppo è stata meno fortunata la conducente della Prius rossa, rimasta gravemente ferita. TMZ riporta che la donna è stata tirata fuori dall’auto con la testa sanguinante e subito portata in ospedale con un’ambulanza. Sempre stando alle fonti, Schwarzenegger avrebbe deciso di occuparsi personalmente delle cure della conducente, monitorando i suoi progressi.

Sulla scena era presente anche Jake Steinfeld, anche lui celebre attore e tra i migliori amici dell’ex governatore. Le poche foto lo ritraggono al suo fianco, per dare sostegno all’amico. A quanto pare proprio Arnold Schwarzenegger sarebbe il responsabile dell’incidente, ma è stato già escluso l’uso di alcol o droghe da parte dell’attore, che non è stato multato.

Le parole dell’attore dopo l’incidente

Al momento Arnold Schwarzenegger non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’accaduto, neanche sul suo profilo Instagram dove in genere è molto attivo e condivide con i suoi (tanti) fan progetti, iniziative e scorci di vita privata. Nessun commento neanche da parte della bellissima figlia Katherine Schwarzenegger, alla quale è molto legato e che lo ha reso nonno nell’agosto 2020, dando alla luce una bimba.

Katherine, scrittrice di talento e di grande successo, è nata dal matrimonio tra il divo di Hollywood e Maria Shriver, giornalista e nipote di John Kennedy. Da questa unione sono nati anche la sorella Christina e i due due fratelli, Christopher e Patrick, quest’ultimo – che ha seguito le orme di papà Arnold – al centro del gossip per una relazione con la cantante Miley Cyrus.

Sono trascorse appena poche ore dal brutto incidente d’auto e possiamo immaginare quanto siano concitate e ricche di tensione, sia per l’attore che per i membri della sua famiglia. Poteva andare molto peggio, dato il fortissimo impatto, ma per fortuna sia Schwarzenegger che gli altri conducenti non sono in pericolo di vita.