Johnny Depp di nuovo single: è finita la storia lampo con il suo avvocato

Fonte: IPA Johnny Depp è di nuovo single

Per la gioia di molte di noi Johnny Depp è di nuovo single: la liaison con la sua ex avvocatessa britannica, Joelle Rich, pare proprio sia giunta al termine.

La storia tra Johnny e Joelle è durata in realtà pochissimo in quanto era solo di un paio di mesi fa la notizia che si stavano vedendo.

Per ora, nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali pur essendo stati entrambi contattati dalla stampa americana.

Johnny Depp e Joelle Rich: un amore (flash) nato in tribunale

La conoscenza tra Joelle Rich e Johnny Depp è iniziata tra i banchi del tribunale. L’avvocatessa, infatti, faceva parte del team legale di Depp nella causa (poi persa) contro il tabloid britannico The Sun iniziata nel 2018 e finita nel 2020.

Johnny aveva accusato di diffamazione il giornale che lo definiva senza mezzi termini “un picchiatore di donne” riferendosi all’editoriale pubblicato da Amber Heard sul Washington Post da cui hanno avuto origine tutti gli scontri legali tra i due coniugi.

In quel caso, un giudice arrivò al verdetto che gran parte degli abusi domestici denunciati da Heard erano da ritenere veritieri. La Rich non ha fatto parte del team legale nel più recente processo di diffamazione contro la Heard che è stato invece vinto da Johnny.

Johnny Depp: Joelle Rich era il suo angelo custode

Sebbene la Rich non fosse nel team legale più recente di Depp, l’avvocatessa ha sempre mostrato il suo sostegno nei confronti dell’attore ed è stata – come un angelo custode – presente più volte all’ormai notissimo processo (da cui è stato tratto anche un instant movie) che ha visto Depp scontrarsi contro l’ex moglie Amber Heard.

Il 3 maggio scorso, ad esempio, la Rich è stata immortalata dai fotografi fuori dal tribunale mentre abbracciava la Camille Vasquez, avvocato del team Depp proprio nel processo contro la Heard e due settimane dopo è stata avvistata all’interno dell’aula.

In realtà, prima della notizia della liaison tra la Rich e Depp, il gossip si era accanito su una presunta relazione tra l’attore e la sua altra avvocatessa Camille Vasquez. Rapporto prontamente smentito dalla legale che aveva affermato: “è triste che alcuni organi di stampa abbiano fatto una specie di corsa a dire che le mie interazioni con Johnny, che è un amico e che conosco e rappresento da quattro anni e mezzo, siano state in qualche modo inappropriate o non professionali. È anche un’accusa non etica quella che viene fatta. È sessista. È spiacevole e deludente”.

Fonte: IPA

Chi è Joelle Rich, l’ex avvocato (e fidanzata) di Johnny Depp

Laureatasi in legge a Birmingham nel 2006, per poi proseguite gli studi presso la BPP Law School, dove si è specializzata in media e intrattenimento, Joelle Rich a soli 36 anni è partner di un noto studio legale, Shillings, e un’esperta proprio di cause di diffamazione.

Non a caso l’avvocatessa ha rappresentato anche Meghan Markle quando alcuni tabloid britannici pubblicarono la lettera scritta a mano dalla duchessa di Sussex al padre Thomas.

Mamma di due figli, si vocifera che l’avvocatessa non fosse ancora divorziata durante i primissimi tempi della relazione con Depp che per questo è stata resa nota unicamente due mesi fa.

Una storia che purtroppo si è conclusa, nonostante persone molto vicine all’(ex) coppia avessero sottolineato che tra i due ci fosse una grandissima chimica e che le cose tra loro avrebbero potuto diventare molto serie… anche se così non è andata.