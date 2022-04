John Travolta su Instagram: “Mi manchi”. Il ricordo di Jett per i suoi 30 anni

Un dolore profondo come quello della perdita di un figlio non può mai lasciare il cuore di un genitore, e torna a farsi più vivo che mai quando si avvicinano le ricorrenze importanti. È a Instagram che John Travolta affida il ricordo di Jett, il primogenito dell’attore scomparso a 16 anni, che tra pochi giorni avrebbe compiuto trent’anni.

John Travolta, il ricordo di Jett su Instagram

Ci sono dolori insuperabili per il nostro cuore, con cui semplicemente si impara a convivere. Lo sa bene John Travolta, che ha dovuto dire addio troppo presto al suo Jett, il primogenito dell’attore americano e di sua moglie Kelly Prenston, scomparso nel 2009 a soli 16 anni a causa di un incidente domestico.

Il divo di Hollywood ha affidato a Instagram il ricordo del figlio, che proprio tra qualche giorno, per la precisione il 23 aprile, avrebbe compiuto 30 anni. “Mio caro Jetty, mi manchi più di quanto possa esprimere a parole. Ti penso tutti i giorni. Tanti auguri. Con amore, tuo papà”, ha scritto a corredo di uno scatto col ragazzo in bianco e nero, una delle ultime foto che li immortalano insieme.

Tra i commenti al post non poteva mancare quello della figlia Bella, che era molto affezionata al fratello: “Tanti auguri Jetty, ti amiamo così tanto”.

Jett era affetto da sindrome di Kawasaki, e per anni i tabloid specularono sulla malattia del bambino. Mentre erano in vacanza alle Bahamas il figlio dell’attore ebbe una delle sue violente crisi epilettiche, cadde in bagno, battendo violentemente la testa e morì. Subito dopo la sua scomparsa la coppia, che aveva già un’altra bambina, Bella, nata nel 2000, ebbe nel 2010 un altro maschietto, Benjamin, che riportò la luce nella loro famiglia.

John Travolta, i suoi grandi dolori e la forza di affrontarli

La vita di John Travolta è stata segnata dal dolore: prima c’è stata la terribile perdita di Jett, quella che nessun genitore vorrebbe mai vivere, poi qualche anno fa, per la precisione nel 2020, l’attore ha dovuto affrontare un altro lutto, quello della scomparsa di Kelly Preston, la sua amatissima moglie.

L’attrice aveva combattuto con grande riserbo la sua battaglia contro il cancro al seno, tanto che l’annuncio di Travolta sulla scomparsa della moglie era apparso come un fulmine a ciel sereno per i fan. Il loro amore era più forte di tutto: insieme avevano affrontato la perdita del figlio, sostenendosi a vicenda nei momenti più bui, ma da quando Kelly non c’è più, John ha dovuto essere una roccia anche per gli altri due figli.

L’attore, con grande dignità, ha dovuto fare i conti con tutta la sua sofferenza e il suo dolore. E nel farlo ha accolto l’amore di Bella e Benjamin, da cui ha attinto tutta la sua forza e grazie al quale ha ritrovato pian piano il sorriso: “Ho capito che il lutto è un percorso intimo e doloroso. Il dolore non è un concetto comune, ognuno lo prova a modo suo ed è necessario imboccare un sentiero che possa essere lenitivo e condurre alla guarigione”, aveva dichiarato.