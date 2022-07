Joan Collins non rinuncia ai tacchi a 89 anni ma finisce in ospedale

Fonte: Ansa Joan Collins, come sta dopo la caduta

Brutta avventura per Joan Collins, l’indimenticabile Alexis di Dynasty. L’attrice, che oggi ha 89 anni, resta una vera diva, sempre bellissima e attenta ai suoi look, e non vuole proprio rinunciare ai tacchi. Vezzo che però le è costato caro, per un nervo schiacciato a causa proprio delle scarpe poco adatte per la sua età. Ora sta bene, e siamo certi che Joan non rinuncerà al suo stile per questo “piccolo” incidente.

Joan Collins in ospedale: i tacchi sono troppo alti

89 anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo se si parla di Joan Collins, l’attrice di Dynasty che continua a non rinunciare al tacco 15 durante le sue cene glamour. Per qualche giorno in vacanza nel Principato di Monaco, l’attrice era appena scesa dal suo yatch, quando c’è stato uno spiacevole incidente.

Una brutta caduta a causa delle scarpe, decisamente troppo alte persino per la Collins, icona di stile senza tempo, che osa nonostante il trascorrere degli anni. Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire, dice un antico proverbio, ma Joan ha davvero voluto sfidare la sorte con un tacco 15.

Immediata la corsa all’ospedale, ovviamente non uno qualunque, bensì il Princess Grace Hospital di Monaco, con la diagnosi di un nervo schiacciato ad una gamba. “Il dolore è stato atroce ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene” ha fatto sapere il portavoce dell’attrice britannica, che poi ha proseguito le sue vacanze alla volta di Saint Tropez.

“Non è stato divertente! Ma il personale è stato fantastico” ha rassicurato Joan Collins sui social, sui quali è molto attiva. Ha ringraziato lo staff medico dell’ospedale, e ha fatto intuire che, nonostante tutto, non cambierà certo le sue abitudini in fatto di moda.

Joan Collins, lo stile senza tempo anche a 89 anni

Classe 1933, Joan Collins è nata a Londra, ma il vero successo lo deve alla serie americana Dynasty, nella quale interpretava la perfida Alexis Colby. Cinema, tv, teatro, moda, è persino stata nominata Dama dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II in persona. Insomma, nella sua lunga carriera ha interpretato qualsiasi ruolo, da quelli drammatici a quelli più leggeri, e ricevuto ogni tipo di premio e onorificenza.

Ma non possiamo sottovalutare l’impatto che la Collins ha avuto sulla moda, specie nei gloriosi anni ’80, che l’hanno vista protagonista nella popolare serie tv dal 1981 al 1989. Icona di stile e di eleganza, mai un look fuori luogo, mai un errore, mai una parola di troppo. Una diva senza tempo che ha toccato tante generazioni di spettatori, e che ancora oggi, giunta a 89 anni (che non dimostra affatto!), non rinuncia a stupire in fatto di outfit.

Joan Collins si è sposata ben 5 volte, l’ultimo marito, Percy Gibson, sposato nel 2002, ha ben 32 anni in meno di lei. Ha tre figli, Tara, Alexander e Katie, ed è diventata nonna tre volte. Di tanto in tanto si concede ancora qualche apparizione in serie tv e al cinema, e non mancano le copertine di moda a lei dedicate.