J.Lo dal matrimonio indiano a Las Vegas: i look spaziali per risorgere ancora

Jennifer, che rinasce ogni volta più bella dalle sue macerie (Che ti sei perso, Ben)

J.Lo: una ne pensa, cento ne fa: l’ex ragazza del Bronx, la Jenny from the Block, a 56 anni più bella che mai, ce la sta mettendo tutta per riprendersi dall’annus horribilis 2024, che l’ha messa davvero alla prova, tra il divorzio da Ben Affleck e il flop del suo tour Nordamericano This Is Me… Now, con date cancellate ufficialmente per motivi famigliari in realtà per scarse vendite di biglietti.

Nel 2025 Jen si è rimboccata le maniche e si è data da fare, com’è nel suo stile, con un nuovo mega tour mondiale Up All Night: Live in 2025, l'(onni)presenza sui red carpet più importanti, l’ospitata a nozze milionarie indiane e, dulcis in fundo, una serie di prossimi concerti a Las Vegas, anticipati da un video postato sul suo account Instagram, con un look davvero mozzafiato. Come a voler dire, al mondo e a tutti gli ex che le hanno lasciato cicatrici sul corpo e nell’anima: “Guardate che vi state perdendo…”.

Una settimana fa, Jen è stata l’ospite d’onore di una mega matrimonio milionario indiano. Una performance da 2 milioni di dollari per lei, volata a Udaipur per il matrimonio dell’ereditiera Netra Mantena e dell’imprenditore tech Vamsi Gadiraju.

Perché davvero Jen, la Diva del Bronx, se c’è una cosa che non ha mai fatto, è quella di piangersi addosso. Duro allenamento – e si vede dagli addominali scolpiti e dal fisico marmoreo – , tanto, tanto lavoro, e la capacità di guardare sempre avanti, perché, come ha detto nella sua ultima hit, dedicata agli amori del passato, “Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. Non crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te. Grazie a te, sono più forte, più saggia, migliore di quanto non sia mai stata”.

Anche perché l’amore più importante, senza il quale non si va da nessuna parte, è quello per se stessi “L’amore che voglio, l’amore di cui ho bisogno, inizia dentro di me. Ora che ho trovato la mia strada, resterò qui. Le stelle brillano più luminose nell’oscurità”.

