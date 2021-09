Jennifer Aniston e David Schwimmer, l’attrice dice la sua sul presunto flirt

editato in: da

Sacrifici, delusioni e successi: la storia di resilienza di Jennifer Aniston

Ci hanno fatto sognare ma, troppo spesso, la realtà non riesce a superare la fantasia. Jennifer Aniston e David Schwimmer non stanno insieme. Ad alimentare il gossip, secondo il quale Rachel e Ross di Friends avrebbero una relazione amorosa, sarebbe stata proprio la reunion della celebre serie tv, alla quale hanno partecipato entrambi. Le speranze sono ormai spente e per volere della diretta interessata, che è intervenuta per smentire le voci fatte circolare dal sito britannico Closer e che hanno riacceso il gossip sul loro presunto flirt, quello che ha fatto viaggiare con la fantasia tutto il pubblico.

Jennifer Aniston, sentita dal magazine online ET, ha infatti dichiarato: “È stato bizzarro. Non potevo crederci, in realtà. Ho pensato tipo, davvero? Questo è mio fratello!“. L’attrice ha però specificato di comprendere lo stato d’animo del pubblico, che per anni ha sognato di vederli l’uno a fianco all’altra: “Lo capisco. Dimostra quanto le persone siano piene di speranza sul fatto che i sogni possano avverarsi”.

Le indiscrezioni di Closer sono così smentite proprio da Jennifer Aniston, nonostante tutto facesse pensare a un avvicinamento molto particolare, soprattutto dopo le dichiarazioni di Schwimmer che non ha nascosto di aver provato qualcosa di più della semplice amicizia: “Ho avuto una grande cotta per Jen che è stata ricambiata. Ma abbiamo incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel. Uno di noi ha sempre avuto una relazione non abbiamo mai attraversato quel confine”.

Nonostante la reunion di Friends e le tante indiscrezioni trapelate, Jennifer Aniston non potrebbe essere più lontana dal gossip. L’attrice è infatti impegnata nella promozione della sua nuova linea di cosmetici, che ha pensato per la bellezza dei capelli e della pelle delle donne. Certo, avere un nuovo amore sarebbe sicuramente importante, ma il suo tempo è ora tutto concentrato sul lavoro e sui nuovi progetti imprenditoriali che la vedono protagonista.

I sogni dei fan s’infrangono così con una mangiata di parole della Aniston, che non solo ha smentito il flirt con l’amico David Schwimmer ma anche escluso qualsiasi tipo di avvicinamento futuro. Per Rachel e Ross non c’è futuro ma solo un destino da eterni amici.