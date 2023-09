Fonte: Getty Images Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha letteralmente svelato i suoi segreti di bellezza per avere una taglia 38 (che corrisponde alla taglia americana 2) anche dopo i 50 anni. Se pensate che faccia grandi sacrifici o che non si conceda qualche piacere a tavola, vi sbagliate di grosso. Bastano 4 semplici accorgimenti per restare in forma e avere un fisico più tonico e asciutto: questo è quanto ha rivelato l’attrice di Friends.

Jennifer Aniston, le 4 regole per avere una 38

Jennifer Aniston è un simbolo internazionale di bellezza senza età, fiera della sua immagine naturale e fresca. Non è la prima volta che viene interpellata per dare consigli su come mantenersi in forma malgrado non si abbiano più 20 anni. Ad esempio, lei ha rivelato di fare uso di integratori che con poca spesa permettono di avere una pelle luminosa e liscia. La sua è stata anche una svolta professionale che l’ha portata a investire nel mondo della cosmesi di cui appunto è un’icona.

In una recente intervista a CR Fashion Book, la Aniston ha rivelato la sua ricetta per avere una taglia 38 anche a 54 anni. Di fatto, sono 4 i pilastri della sua beauty routine: “Bevo molta acqua, faccio attività fisica ogni giorno, mangio integrale e dormo più che posso”. Ha anche confessato che il capitolo sonno è quello più difficile da affrontare per lei, ma ha capito che è molto importante: “Lo sento quando non mi riposo abbastanza”.

Fonte: Getty Images

Se queste sono le quattro regole per il corpo, Jenny ne aggiunge una per la mente. “Cerco di stare attenta a ciò che entra nella mia testa. Questo significa meno abbuffate di notizie via cavo”. Sì, perché anche le energie negative che vengono da polemiche sterili, critiche velenose e e situazioni cattive influiscono sul nostro benessere psico-fisico. Lo stress è tra i principali nemici della nostra salute intesa a 360 gradi.

Jennifer Aniston adora il Pvolve: che cos’è

Per quanto riguarda il suo allenamento quotidiano, la Aniston si affida a questo nuovo metodo chiamato Pvolve. “Mi piace così tanto! Pvolve è un approccio unico al fitness e entusiasta di condividerlo con gli altri. Termino ogni allenamento sentendomi energica e forte, ma non non distrutta”. E ha proseguito: “Incoraggio le persone a provarlo. Puoi iniziare ad allenarti qualunque sia il tuo livello di forma fisica”.

Il Pvolve è un metodo creato dal celebre trainer di New York Stephen Pasterino. Ispirato al pilates e basato sulla scienza del movimento, combina movimenti lenti, focalizzati e controllati per una tonificazione profonda dei muscoli. Jennifer ne parla sempre con entusiasmo: “Non vedo l’ora che inizino le lezioni impegnative, mi sento più forte e più a mio agio nel mio corpo quando le faccio. Ogni volta è diverso, non credo di aver seguito la stessa lezione due volte”. L’allenamento può essere eseguito anche nella propria abitazione, acquistando online l’attrezzatura necessaria.

Ed è così che a 54 anni può sfoggiare ancora una taglia 38, la pancia piatta gli addominali, le gambe e i glutei tonici. Allenamento divertente, sana alimentazione, le giuste ore di sonno e acqua: sono questi i segreti di bellezza di Jennifer Aniston che possiamo copiare anche noi.