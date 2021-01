Ivanka Trump pronta a rubare la scena a Melania, il grande sogno

editato in: da

Ivanka Trump, look rosso come Letizia di Spagna

Grandi ambizioni e la voglia di rivalsa nei confronti di Melania, Ivanka Trump, figlia di Donald, non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è pronta a realizzare i suoi sogni. Decisa e inflessibile, è sempre stata la consigliera del padre, ma nell’ultimo periodo i rapporti fra i due sarebbero stati danneggiati dal comportamento estremo di Trump, sfociato poi nell’assalto di Capitol Hill.

Già mesi prima che Joe Biden vincesse le elezioni, d’altronde, Ivanka aveva iniziato a migliorare la sua immagine pubblica, apparendo sempre più distante da papà Donald e dalle sue posizioni. Lontana dalle posizioni e dalle dichiarazioni forti dei fratelli Eric e Donald Jr, ha preferito ritagliarsi uno spazio diverso, puntando sui successi ottenuti dal marito Jared Kushner e facendosi fotografare spesso con indosso la mascherina.

Scelte controcorrente che sono sfociate nella richiesta – mai confermata – di partecipare alla cerimonia di insediamento di Biden, poco dopo che suo padre Donald aveva dichiarato tutt’altro che chiusa la partita con l’avversario politico (e oggi Presidente degli Stati Uniti). Il motivo? Secondo fonti internazionali, Ivanka si sentirebbe pronta a spiccare il volo da sola e a iniziare un nuovo percorso politico che potrebbe portarla addirittura alla Casa Bianca.

Una vera e propria rivincita per la figlia di Trump che, secondo gli insider, non ha mai avuto un buon rapporto con Melania. Le due donne sarebbero state sempre rivali e Ivanka non avrebbe mai digerito il continuo confronto con la seconda moglie di suo padre. Fra i primi a parlare della “guerra fredda” fra le donne di Trump era stata Stephanie Winston Wolkoff, ex amica e consigliera di Melania che aveva affidato i suoi segreti a una biografia intitolata Melania and Me: My years as confident, advisor and friend to the First Lady.

La Wolkoff aveva raccontato come l’ex modella avesse tentato in tutti i modi di distogliere l’attenzione dei media da Ivanka, cercando di non farla comparire nelle foto di famiglia e impedendole di organizzare con lei la cerimonia di insediamento di Trump. “Melania non era affatto entusiasta di vedere Ivanka prendere in mano le redini di quel giorno, né lo era quando ha saputo che la donna insisteva per aprire la parata di Pennsylvania Avenue insieme ai propri figli”, si legge. Ora, dopo tanti anni, fra le due donne sarebbe arrivata la resa dei conti e a vincere la partita potrebbe essere proprio Ivanka, abile del distaccarsi dalla figura di Trump e con i legami giusti per arrivare in alto.