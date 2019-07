Ivana Spagna, svela un dramma del passato e si confessa

editato in: da

Una rivelazione amara, quella che Ivana Spagna ha fatto a Pierluigi Diaco durante il programma televisivo Io e Te. Parlando a cuore aperto, e senza nascondersi, ha raccontato di un momento molto triste del suo passato.

La cantante è tornata con la mente al doloroso episodio della perdita della madre. Un periodo nero, per la Spagna, che è sprofondata in una profonda depressione. La causa, probabilmente, è stata la mancata elaborazione del lutto, dato che Ivana ha deciso di tornare a lavoro immediatamente. La sera stessa in cui la mamma è venuta a mancare, infatti, si è esibita sul palco per poi proseguire con l’intero tour.

Ma, purtroppo, anche i momenti più dolorosi prima o poi vanno affrontati. La tristezza ha, quindi, colpito comunque duramente Ivana Spagna che si è isolata, allontanandosi anche dal fratello, con il quale aveva un rapporto molto stretto. Nei momenti più bui, ha ammesso, ha pensato seriamente al suicidio, arrivando ad un passo dall’estremo gesto. A salvarla, la sua gattina:

Alla fine del tour ero distrutta, in tutti i sensi: nell’anima, nella mente. Ho fatto l’errore di isolarmi. Isolandomi così, ho rischiato di farla finita. Mi ha salvato una gatta, Bimba. Avevo organizzato tutto, la gatta mi è venuta vicina e ha miagolato. Allora ho pensato. Come se lei mi avesse spalancato una finestra, mi sono chiesta “tu a chi resti? faccio del male a te”. Ho capito che facevo solo del male a chi amavo.

Una confessione molto intima, che Ivana Spagna ha raccontato con estrema lucidità, invitando chi sta soffrendo a non isolarsi mai. La Spagna ha ammesso di aver fatto un grande errore, quello di non condividere il dolore con gli altri perché non ama farsi vedere nei momenti di sofferenza. Un errore, però, che le poteva costare caro e da cui ha tratto una preziosa lezione che ha voluto trasmettere a tutti. Ha, infine, confessato di avere un rapporto conflittuale con Dio. Pur avendo fede, prova spesso rabbia, come la maggior parte di chi ha subito delle perdite.

Insomma, una dichiarazione a cuore aperto, che la cantante ha voluto regalare ai telespettatori e ai suoi fan e che ha riportato anche in un suo libro. Un racconto molto toccante e importante, proprio perché può aiutare chi si trova in difficoltà a capire che anche i momenti più brutti passano.