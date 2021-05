Isola, l’infortunio di Valentina, la lite in diretta e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

L’infortunio di Valentina Persia e la lite in diretta fra Ignazio Moser, Ciufoli e Matteo. L’avventura dell’Isola dei Famosi continua con tanti momenti emozionanti, ma anche ricchi di tensione. Il gioco è entrato nel vivo e Ilary Blasi si dimostra, ancora una volta, un’ottima padrona di casa, in grado di creare dinamiche interessanti e dibattiti. Battuta pronta e ironia, la conduttrice è ormai perfettamente a suo agio al timone del reality.

Scopriamo i momenti cult e la pagelle ai protagonisti della puntata del 14 maggio de L’Isola dei Famosi 2021.

VALENTINA PERSIA – Tosta, anzi, tostissima! La comica si è rivelata una vera lady di ferro. Dopo la prova del fuoco di Fariba, Valentina ha sfidato Isolde al girarrosto per rubarle il titolo. Le due donne si sono sfidate con grande determinazione e la Persia, decisa a rimanere sull’Isola, ha tentato in tutti i modi di resistere. Alla fine non solo ha perso, ma è anche caduta in acqua, facendosi male a una gamba. Ad accorgersene è stata Ilary Blasi che, di ritorno nella Palapa, ha chiesto informazioni sulle sue condizioni di salute. “Tutto a posto – ha rassicurato lei -. Io parlo tanto ma mi faccio male difficilmente. Anche se mi faccio male, vado avanti. Tutto a posto. Questo è il gioco del girarrosto e sono rimasta con la coscia tipo pollo. Tutto a posto”. Forza e determinazione, Valentina è uno dei personaggi più forti dell’Isola dei Famosi. VOTO: 8.

MATTEO DIAMANTE – Serviva il naufrago senza peli sulla lingua per smuovere un po’ le acque. Se le donne dell‘Isola dei Famosi si sono rivelate toste e determinate, gli uomini solo ora, dopo tante puntate, iniziano a mostrarsi per quello che sono. Così in diretta scoppia una discussione, piuttosto accesa, fra Matteo Diamante, Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli. Il motivo? Come sempre il cibo e la fama che spinge spesso i naufraghi a superare i limiti. Deciso e per nulla accomodante, Matteo si sta rivelando una grande sorpresa nel riuscire a creare dinamiche interessanti. VOTO: 7.

EMANUELA TITTOCCHIA – A regalarci una piccola delusione nella puntata del 14 maggio dell‘Isola dei Famosi è Emanuela Tittocchia. L’attrice, partita con grande grinta, non ha accettato la sfida di rimanere a Playa Imboscadissima. Il motivo? La paura del televoto dopo aver perso contro Ciufoli. “Loro sono contente di stare, sono bellissime – ha detto parlando di Francesca Lodo e Beatrice Marchetti -. Io torno a casa. Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro Ciufoli che per me rappresenta il peggio, posso solo andare a peggiorare. Ilary voglio venire in studio a vedere come sei vestita”. Un vero peccato e un’occasione persa. VOTO: 5.