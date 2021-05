Isola, Gilles contro Zorzi e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Scontri e addii all’Isola dei Famosi nella puntata del 3 maggio. Lo show condotto da Ilary Blasi è ormai entrato nel vivo e, anche questa volta, non sono mancate confessioni e liti. La più dura è senza dubbio quella fra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. Il regista romano prima di abbandonare l’Honduras è stato protagonista di un acceso botta e risposta con l’opinionista. Strepitosa Elisa Isoardi che è tornata in studio dopo l’addio al programma per un infortunio.

Scopriamo le pagelle e i voti ai momenti clou della puntata del 3 maggio dell’Isola dei Famosi.

GILLES ROCCA – L’uscita di scena dell’attore e regista dall’Isola dei Famosi non è stata delle migliori, segnata da una lite con Tommaso Zorzi. Prima di abbandonare definitivamente l’Honduras, il naufrago è stato protagonista di un acceso scontro con l’opinionista in cui i toni si sono alzati sino a quando non è intervenuta Ilary Blasi. Quando Zorzi ha chiesto spiegazioni riguardo l’attacco del gruppo contro Miryea per via delle nomination, Gilles ha replicato: “Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?”. L’opinionista ha quindi replicato piccato: “Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?”. Rocca ha risposto: “Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers”. Parole che hanno scatenato la reazione di Zorzi: “Perché tu che hai fatto Gilles, per favore”. L’attore a quel punto si è alterato, attaccando l’influencer: “I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi […] Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo”. Sembra passato un secolo dall’ingresso di Gilles all’Isola come leader del gruppo, positivo e pronto a proteggere tutti. Nel corso delle settimane la fame e le liti con gli altri naufraghi hanno segnato il concorrente tirando fuori, forse, il suo lato più aggressivo. VOTO: 4.

ELISA ISOARDI – L’arrivo in studio della conduttrice era attesissimo e lei non ha deluso le aspettative. La puntata dell’Isola dei Famosi del 3 maggio si è aperta proprio con il ritorno di Elisa Isoardi. Ilary ha annunciato l’arrivo dell’ex naufraga che ha lasciato l’Honduras a causa di un infortunio dopo aver conquistato tutti con la sua forza e il coraggio. “Un’emozione vera essere qui – ha confessato -, sembra di non aver fatto mai televisione ti dico la verità ed è la prima volta che mi affaccio in società perché da quando sono tornata dall’Isola dei Famosi non sono ancora andata in tv”. Splendida e solare, peccato che sia uscita troppo presto dal gioco. VOTO: 8.

MATTEO e AWED – Fra i due naufraghi, entrambi star del web, è nato da subito un bel rapporto e Awed, parlando con Matteo, si è lasciato andare alle lacrime. “Tu sei entrato qui non per fare lo scemo del villaggio – ha commentato il modello -, perché tutti conosciamo il tuo lato comico così come le persone che mi conoscono sanno il mio lato comico. Noi lo facciamo di mestiere”. Lo youtuber si è commosso, certo che nessuno l’abbi davvero compreso: “E che da fuori dicono ‘quello è il coglione che i video su youtube’. Ci sono storie dietro che a nessuno interessa. Mia madre mi diceva, dopo quattro anni che nessuno mi c****a nei video ‘che ca**o stai a fare’?”. Dopo intrighi, liti e scontri: Awed per la prima volta ci lascia intravedere qualcosa di più sulla sua storia. VOTO: 6.