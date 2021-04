Isola, Akash e Tommaso Zorzi pronti al confronto in studio

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

Tommaso Zorzi si prepara a un confronto con Akash Kumar nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi. Nelle scorse settimane l’ex naufrago e l’opinionista si erano scontrati, prima in collegamento, poi sui social. Dopo l’addio al reality, il modello aveva criticato aspramente Zorzi, pubblicando alcune chat su Instagram e attaccandolo.

Ora, a distanza di settimane dallo scontro in diretta tv, i due potrebbero avere un confronto. A svelarlo è stato proprio Akash che ha commentato un post che riguarda Punto Z il programma condotto sul web da Tommaso che parla proprio dell’Isola dei Famosi. “Ci vediamo lunedì, Pazzesca Milano”, ha scritto Akash, riferendosi al soprannome che Zorzi si era attribuito nella Casa del GF Vip. Un commento che lascia presagire un confronto diretto fra i due proprio nella prossima diretta del reality.

Nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi, Akash si era scontrato con l’opinionista che gli aveva chiesto delucidazioni riguardo i diversi nomi usati dal modello in altre trasmissioni, come Ballando con le Stelle e Ciao Darwin. “È tutto su Google – aveva detto Kumar, visibilmente infastidito -. Ho già chiarito in un altro reality, un talent, ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora questa polemica qua, ti lascio la parola. Di queste robe da reality non ho voglia. Voglio fare l’Isola serenamente. È diventato un po’ troppo trash. C’è già stata questa roba in un altro talent che avevo fatto. Io lo chiamo talent, non lo chiamo reality perché i reality li trovo trash. Tommaso mi conosce da un paio di anni”.

Eliminato dal reality, Akash aveva pubblicato alcune chat private con Tommaso Zorzi, ma soprattutto aveva criticato la trasmissione e Ilary Blasi. La presentatrice infatti aveva provato a convincere il modello a rimanere a Parasite Island, ricevendo però un netto rifiuto. “Mi dispiace perché abbiamo scelto te invece di qualcun altro che l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio – aveva detto la Blasi – […] Prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash”.

“Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia – aveva spiegato poco dopo il modello a Novella 2000 -. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella”.