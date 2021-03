Isola 2021, Akash attacca Zorzi e svela le loro chat

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Akash attacca Tommaso Zorzi dopo l’addio all’Isola dei Famosi 2021 e svela le loro chat. Il modello è stato battuto al televoto da Angela Melillo nel corso della terza puntata del reality, arrivato a Parasite Island ha scelto di lasciare l’Honduras, abbandonando il gioco.

In tanti hanno provato a fargli cambiare idea, dagli opinionisti a Ilary Blasi, che di fronte all’ennesimo rifiuto del modello si è arrabbiata. “Mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro che avrebbe sicuramente fatto quest’isola meglio di te – ha detto -. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia”. Fra le persone che hanno tentato di convincere Akash a continuare il gioco anche Tommaso Zorzi.

L’opinionista e il modello nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi si erano scontrati. Akash infatti non aveva gradito le domande di Zorzi riguardo la partecipazione ad altri programmi in cui aveva usato dei nomi diversi dal suo. “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine”, ha spiegato Tommaso, ricevendo però un netto rifiuto.

Dopo l’addio al reality, Akash è tornato su Instagram e per tutta la notte si è sfogato con i suoi follower, attaccando l’opinionista. “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, ha spiegato. L’ex naufrago ha poi continuato a commentare l’esperienza all’Isola dei Famosi 2021. “Non ho mai detto nulla in diretta, ma se parlo tutto questo “cinema” si ferma, questo trash non mi appartiene […] Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l’ultima gara”.

Akash non si è fermato qui e ha postato una chat con Tommaso Zorzi, realizzata poco prima della sua partenza per l’Honduras. “A chi ha una carriera si cerca sempre di distruggere e a chi non ce l’ha di fargliela fare – ha concluso -. Come Tommaso Zorzi che fino a due anni fa non si sapeva chi fosse”.