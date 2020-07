Io e Te, Manuel Bortuzzo si confessa da Diaco e parla del rapporto con Magnini

editato in: da

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, straordinario esempio di resilienza e di grande amore per lo sport. Introdotto in studio dal conduttore romano con parole bellissime – Diaco ha dichiarato che, se fosse padre, gli piacerebbe avere un figlio come lui – Bortuzzo ha parlato a cuore aperto di diversi aspetti della sua vita.

L’intervista, introdotta da una clip riassuntiva curata da Paola Tavella e dedicata alla storia speciale del nuotatore mezzofondista, ha visto Diaco iniziare con una domanda dedicata al rapporto che il giovane ha con una popolarità che, suo malgrado, l’ha investito da un giorno con l’altro.

Il giornalista 43enne ha poi aperto la parentesi dedicata all’infanzia, proiettando una foto di Bortuzzo da piccolo in braccio alla madre, che gestisce un panificio. Questo dolcissimo scatto d’annata ha rappresentato l’occasione per il giovane sportivo di raccontare un simpatico aneddoto dei tempi della scuola, quando tutti gli amici passavano da lui per avere una pizzetta o un panino.

La chiacchierata tra Pierluigi Diaco e Manuel Bortuzzo è andata avanti toccando altre tematiche, come per esempio quella degli amici storici. Il ‘padrone di casa’ di Io e Te ha chiesto al giovane nuotatore anche del momento in cui si è reso conto che l’acqua sarebbe diventata la sua passione”

“Ho capito veramente cosa stavo andando a fare quando ho deciso, a 17 anni, di trasferirmi a Roma”: queste le parole di Manuel Bortuzzo, che si è successivamente soffermato sul valore della competitività e sul rapporto con il fratello Kevin, di 7 anni più giovane.

Nel salotto di Pierluigi Diaco, Bortuzzo, che è stato definito dal conduttore un ‘amplificatore di allegria’, ha citato anche un altro rapporto speciale della sua vita: quello con Filippo Magnini. Il giovane sportivo – che ha confessato di corteggiare le ragazze con rose e lettere – ha definito il futuro marito di Giorgia Palmas il suo idolo da quando è piccolo, dichiarando che si sentono spesso su WhatsApp anche per un progetto cinematografico che hanno in comune.

A sorprendere Bortuzzo è stato in particolare un videomessaggio in cui Magnini lo ha rigraziato per come ha insegnato a reagire con positività alle difficoltà che la vita mette davanti, invitandolo in Sardegna. Il giovane sportivo triestino ha poi specificato di essere impaziente di vedere il collega e amico, chiudendo con la frase “Pippo, prepara da mangiare che in Sardegna ci arrivo”.