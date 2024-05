Ascolti TV del 30 maggio: il ricordo di Paolo Villaggio insidia Viola come il mare 2

Fonte: IPA Francesca Chillemi in TV con Viola come il mare 2

Ascolti TV in impennata con il biopic su Paolo Villaggio, Com’è umano lui, in onda su Rai 1 e con il nuovo episodio di Viola come il mare 2, la fiction che vede protagonista Francesca Chillemi su Canale 5. Il pubblico ha avuto solo l’imbarazzo della scelta per trascorrere il suo giovedì sera casalingo, con la possibilità di virare su una primissima volta: quella in prima serata di Pierluigi Diaco con Bella Rai 2.

Spesso lo si identifica con le sue creature – Fantozzi e Fracchia su tutte -, ma dietro quelle “maschere” c’era prima di tutto Paolo Villaggio. Il biopic Com’è umano lui è nato proprio con l’intento di ritrarre la vita dell’attore prima del grande successo popolare in Italia, quando nella seconda metà degli Anni ’50 nella sua Genova vive mille peripezie che lo portano, infine, sul palcoscenico con i suoi primi personaggi. Il pubblico di Rai 1 ha potuto vivere per la prima volta un lato di Villaggio a molti sconosciuto, anche grazie all’interpretazione di Enzo Paci.

Per il pubblico di Canale 5, invece, è stata l’occasione per scoprire cosa sarebbe accaduto nella penultima puntata della seconda stagione di Viola come il mare, fiction di grande successo che vede protagonista Francesca Chillemi al fianco dell’attore turco Can Yaman. “Amo Viola particolarmente, ma anche un po’ tutte le altre figure ‘vissute’ nella mia carriera. Viola vuol far valere le sue idee, andando oltre gli stereotipi, che hanno caratterizzato la sua vita. È anche molto sensibile, ironica. Combatte per ciò in cui crede, ma genera anche tanto caos. Lo faccio anch’io e, a volte, rido di me stessa. L’importante è riuscire a vivere con leggerezza”, ha detto la Chillemi in un’intervista a Il Giorno a proposito del suo personaggio.

Rai 2, invece, ha visto la prima volta di Pierluigi Diaco alla conduzione di uno speciale di Bella Ma’, talk pomeridiano che il giornalista ha portato al successo grazie alla sua esperienza ma anche a un ricco carnet di ospiti. Bella Rai 2, in particolare, è stato un omaggio per i 70 anni dalla nascita della televisione che affonda le mani e i ricordi nelle ricche teche Rai, con tanti ospiti tra cui Simona Ventura, Paola Perego, Alessandro Greco, Rita Forte ed Enzo Paolo Turchi, impegnato in un omaggio a Raffaella Carrà.

Non è mancato l’approfondimento politico di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4, ma anche un grande ritorno su Rai 3: parliamo di Domenico Iannacone in onda con la prima puntata della nuova stagione di Che ci faccio qui, serie in tre puntate che racconta un viaggio nel profondo Sud del Paese e nei suoi cambiamenti.

