Fonte: Ufficio stampa Che ci faccio qui Domenico Iannacone torna con "Che ci faccio qui"

Domenico Iannacone torna su Rai 3 con la trasmissione Che ci faccio qui (Ruvido Produzioni), perché ci sono storie che non finiscono mai, luoghi e volti che non dimentichiamo e che continuano a dirci qualcosa, ecco perché a volte ci assale la nostalgia di andarli a cercare.

Che ci faccio qui, dove e quando vedere la trasmissione

Che ci faccio qui, il programma della Ruvido Produzioni, ideato e condotto da Domenico Iannacone, va in onda su Rai 3 in prima serata dal 30 maggio. Si tratta di una nuova serie in tre puntate in cui il giornalista ripercorre, a distanza di diversi anni, un viaggio nel profondo Sud del Paese per capire se qualcosa è mutato o se tutto è rimasto come un tempo.

Nella prima puntata, intitolata Ti vengo a cercare, Domenico Iannacone torna in Calabria, terra dai forti contrasti, per ritessere le fila dell’esistenza di chi si batte per la dignità umana, di chi si espone, di chi resiste e di chi decide di restare. Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro, con la sua associazione “Il Cenacolo” non ha mai smesso di aiutare i migranti di Rosarno.

“Papà Africa”, così lo chiamano da queste parti, ci riporta nella Tendopoli di Rosarno tra le pieghe di un’umanità dolente racchiusa dentro sacche di povertà estrema, per toccare con mano le condizioni disumane in cui centinaia di uomini e donne sono costretti a vivere. Come Alì, un bracciante di origini senegalesi che da anni abita in un deposito abbandonato senza luce né acqua, simbolo di questa schiera di invisibili.

Fonte: Ufficio stampa Che ci faccio qui

Antonino De Masi invece, continua a combattere la sua battaglia contro le cosche, protetto dall’esercito che piantona giorno e notte la sua azienda nel porto di Gioia Tauro. Scortato da anni, insieme alla famiglia costretta a vivere al Nord in un luogo protetto, l’imprenditore calabrese sta pagando a caro prezzo la scelta di denunciare la ‘ndrangheta senza mai arretrare, senza mai cedere al ricatto.

Il suo imperativo è resistere. Oggi Antonino non è più solo come un tempo, con lui c’è il figlio Giuseppe che ha deciso di tornare in Calabria per lottare al suo fianco.

Una scelta difficile e coraggiosa che racchiude in sé il senso profondo di legalità di questa famiglia, che non si è mai piegata alle logiche della criminalità, anche a costo di sacrificare la propria vita.

Fonte: Ufficio stampa Che ci faccio qui

Il ritorno in tv di Domenico Iannacone che piace a tutti

Il ritorno in tv di Iannacone è stato salutato con entusiasmo dai suoi fan che alla notizia della nuova edizione di Che ci faccio qui, la prima era andata in onda nel 2019, hanno scritto sul profilo Instagram del giornalista: “Finalmente, mi sei mancato, anche se sono corsa a vederti in teatro, ma x 1 sera! Spero che le tue trasmissioni continuino. Un grosso in bocca al lupo.. Sei troppo bravo e profondo😍”; “Che bella notizia”.

E ancora: “Sono molto contenta che ricominci 👏👏👏”; “Che bello rivederti”. “bene!!! Ci mancava!!! Peccato solo 3 puntate 😢”, “Fantastico! Era ora!”; “Ci sei mancato”.