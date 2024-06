Fonte: IPA Ian McKellen

Paura per Sir Ian McKellen, l’attore 85enne che ricordiamo per la sua performance memorabile ne Il Signore degli Anelli nei panni di Gandalf: caduto dal palco durante uno spettacolo teatrale, è stato ricoverato in ospedale. Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio: i medici sono ottimisti e prevedono una pronta e completa guarigione nel giro di poco tempo.

Ian McKellen in ospedale dopo la caduta sul palco

Ian McKellen è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto sul palco lunedì sera, 17 giugno: si stava esibendo nel West End di Londra, in una produzione di Player Kings al Noël Coward Theatre. In un comunicato, i portavoce dell’attore hanno subito chiarito le condizioni. I medici si aspettano che McKellen “si riprenderà rapidamente e completamente”, e che sarà sottoposto a tutti gli esami del caso. Nella dichiarazione, è stato specificato che l’attore è di “buonumore”.

Lo spettacolo del Player Kings verrà cancellato momentaneamente per dare la possibilità all’attore di riposarsi e di riprendersi completamente. Il malore è avvenuto durante una scena di combattimento: l’attore ha perso l’equilibrio ed è caduto nella parte anteriore del palco. I presenti si sono subito preoccupati per lui, poiché “gridava dal dolore”. I membri dello staff si sono precipitati ad aiutarlo: il resto dello spettacolo è stato cancellato.

L’accaduto è stato uno “shock” per i presenti. “Sir Ian è inciampato mentre si spostava sul palco per prendere una parte più attiva nella scena. Ha preso uno slancio mentre si spostava, cosa che lo ha fatto cadere dal palco direttamente di fronte al pubblico”, ha raccontato Paul Critchley a PA. Dello stesso avviso anche un altro spettatore: “L’incidente è stato molto scioccante”, ha riferito alla BBC, anche per via dell’età dell’attore. “Spero davvero che starà bene. Per quanto ho visto, era cosciente perché stava chiedendo assistenza”.

La lunghissima carriera di Ian McKellen

Ottantacinque anni e non sentirli, ed è questo il caso di Sir Ian McKellen, l’attore che per eccellenza è considerato tra i migliori interpreti shakespeariani al mondo, tanto da aver lavorato con la Royal Shakespeare Company di Londra. La sua carriera si è spesa tra il teatro, suo grande amore, il cinema e la televisione. Il grande pubblico lo conosce per aver interpretato il ruolo di Gandalf nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e in Lo Hobbit. Un ruolo che, tra l’altro, potrebbe riprendere a una condizione nel film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, i cui tempi di produzione sono piuttosto lunghi. “Se sarò ancora vivo”, ha scherzato l’attore.

Una carriera, la sua, che dura da più di 60 anni, e non ha mai annunciato il ritiro dalle scene. Tanti i prestigiosi riconoscimenti e i titoli a lui attribuiti nel corso degli anni, come il titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico che gli è stato conferito dalla Regina Elisabetta II, oltre che dal riconoscimento alla carriera di Cavaliere delle Arti dell’Impero Britannico. Diversi i premi vinti, come un Golden Globe, un Tony Award, sette Laurence Olivier Award ed è stato candidato agli Oscar come Miglior attore protagonista e come Miglior attore non protagonista. È il caso di dirlo: una leggenda.