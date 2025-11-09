IPA Herbert Ballerina

C’è un nome che ormai è indissolubilmente legato a quello di Stefano De Martino e, no, non stiamo parlando di gossip, ma di lavoro: quello di Herbert Ballerina. Presenza fissa di Stasera tutto è possibile, è ormai la sua spalla ad Affari Tuoi, il programma che conquista milioni di spettatori ogni sera, anche se ha perso qualche punto di share contro La Ruota della Fortuna. Quello tra Stefano ed Herbert è un rapporto professionale di lunga data, considerano anche Bar Stella. In una lunga intervista al Messaggero, Herbert ha parlato del suo lavoro, ma anche di Stefano e del loro futuro – si spera! – a Sanremo, prima o poi.

Herbert Ballerina, le parole su Stefano De Martino

Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, è tra i comici di punta degli ultimi anni: tutto merito di una lunga gavetta che lo ha portato a farsi notare nel corso del tempo. Perché, sì, di strada ne ha fatta da quando era uno studente del Dams a Bologna, quando voleva evadere dalla vita di provincia. Passo dopo passo, battuta dopo battuta, ha costruito una carriera lunga vent’anni, e oggi lo riconoscono tutti.

“Ad Affari Tuoi, con Stefano, non era affatto scontato far bene in un programma così avviato. Gli ascolti buoni ci sono e sui social i commenti sono quasi tutti positivi, quindi sono contento”. Ormai è la spalla comica di Stefano De Martino, dove ha portato un pizzico di pepe nel programma condotto ogni giorno nell’Access Prime Time contro La Ruota della Fortuna. “Stefano è giovane, ma è una mummia: impassibile e freddo. Io lo chiamo giovane vecchio. Si va avanti come se niente fosse e va benissimo così, visto che la differenza fra noi e loro è minima e abbiamo entrambi successo. Affari Tuoi non può essere considerato un problema”.

A Stefano sente di dovere tanto, soprattutto considerando che negli ultimi anni sono cambiate parecchie cose, dopo la collaborazione con Bar Stella. “Grazie a lui sono entrato in Champions League, sto vivendo una seconda giovinezza“.

Il sogno di Sanremo

La sua vita è cambiata molto negli ultimi anni, ma in parte è rimasto sempre lo stesso: fidanzato da 15 anni con Lucia Di Franco, attrice, non si sono ancora sposati né hanno avuto figli. Herbert Ballerina, però, si sente a posto con se stesso: “Ho iniziato questo lavoro quasi per caso e poi, dopo aver fatto la mia bella gavetta ogni giorno, adesso dopo tutto questo tempo qualunque cosa dovesse accadere va bene”.

E, sempre nel corso dell’intervista, è stato menzionato il Festival di Sanremo: per De Martino, potrebbe essere una grande occasione, quella di “una vita intera”. Come per Stefano, anche per Herbert. “È una decisione sua, ma io ovviamente gliel’ho già detto: ‘Stefano, se lo fai, io sono già all’Ariston'”. De Martino potrebbe quindi contare su Herbert per la comicità al Festival. E chissà: magari, prima o poi, potrebbero davvero arrivare su quel palco, un’indiscrezione che ormai circola da tempo ma che non ha trovato conferme ufficiali. Nel 2026, la kermesse è infatti condotta da Carlo Conti.