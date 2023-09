Il look per l’autunno? I jeans attillati e tacchi animalier di Heidi Klum

Fonte: IPA Heidi Klum, 10 look che hanno fatto la storia (nessuna osa come lei, forse troppo)

Heidi Klum è pronta a ispirarci con le sue tendenze e il suo stile per l’autunno 2023. L’estate sta finendo, cantavano i Righeira, ed è proprio il caso di dirlo: il 23 settembre, infatti, inizia ufficialmente la stagione delle foglie e dei primi outfit a “cipolla”. Ma, per fortuna, c’è la Klum che risolve tutti i nostri dubbi in fatto di moda e stile. E, sì, la stampa leopardata è tornata prepotentemente di moda.

Heidi Klum, il look casual chic perfetto per l’autunno

Con in sottofondo il tormentone dei Righeira, siamo ufficialmente pronti a dare il nostro arrivederci all’estate, per entrare nella stagione più malinconica per eccellenza: l’autunno, sentinella dei primi freddi. Sappiamo quanto possa essere complesso scegliere il proprio look durante questa stagione, ma, con l’ispirazione di Heidi Klum, non possiamo proprio sbagliare.

Fonte: IPA

Naturalmente, per la Klum è tempo di andare al lavoro: recandosi negli studi di America’s Got Talent, ha posato per i fotografi. Splendida? A dir poco. Occhialone scuro (con montatura leopardata), jeans a vita alta attillati, stivaletti animalier e maglia a collo alto, sempre leopardata. Perché è proprio questa la grande tendenza dell’autunno/inverno 2023/2024. Sì, la stampa è tornata prepotentemente di moda. E siamo pronte a rivoluzionare il nostro armadio.

Naturalmente, ci troviamo di fronte a un look finto “casual chic”: tutto è studiato nei minimi particolari, come previsto dallo stile. Nessun dettaglio è lasciato al caso: anche la maxi bag è indicata da sfruttare in questa stagione, soprattutto quando ci rechiamo a fare shopping o per sbrigare le faccende quotidiane. Che dire della maglia a collo alto? A molte non piace, ma dobbiamo dire che per la Klum facciamo un’eccezione.

Lo stile di Heidi Klum

Nel 2023, Heidi Klum ha compiuto 50 anni: lei non se li sente affatto, e noi nemmeno li vediamo, dobbiamo dirlo. Sempre giovanissima e sbarazzina, con quell’aria frizzante con cui l’abbiamo imparata a conoscere (e amare) negli anni, la top delle top ha uno stile tutto suo, che non è nemmeno facile da copiare, in realtà. La parola d’ordine, per la Klum, non è solo seguire le tendenze. No, sarebbe troppo facile: per lei è importante osare, sempre e comunque, in ogni occasione.

Così, se c’è magari chi ancora oggi reputa la stampa animalier troppo audace, nessun problema: la Klum la rilancia e la raddoppia, proponendola per le scarpe e per la maglia. Accostamento con contrasto grazie ai jeans, e il look ideale è servito. “Nella moda, o sei IN o sei OUT“, ha sempre ripetuto alla conduzione di Project Runway, del resto.

Inutile dire che più passa il tempo, più l’ex angelo di Victoria’s Secret – con cui ha dato il “via” alla sua fortunatissima carriera – è riuscita a imporsi nel mondo del fashion in modo audace. Ancora oggi, è difficile dimenticare il suo look alla kermesse cinematografica: al Festival di Cannes 2023, ha lasciato senza fiato con un abito in total yellow, super sensuale, tra l’appariscente e l’esotico. Il suo stile? Alla fine, è legato a lei. “Ho così tanti stati d’animo diversi: a volte voglio essere sbarazzina, a volte bomba sexy, poi voglio essere Barbie Business, a volte amo essere bohémien“.