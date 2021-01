Heather Parisi compie 61 anni: “ A tutti quelli che ci considerano al capolinea”

Heather Parisi il 27 gennaio 2021 compie 61 anni e torna ancora una volta sul discorso della maternità in tarda età. O meglio, della maternità come diritto di qualunque donna a qualsiasi età. E sul concetto che oggi una donna, a 60 anni, è tutt’altro che al capolinea.

Replicando a diversi commenti di hater che l’hanno definita una “nonna-mamma“, Heather pubblica sul suo account Instagram una sua foto in cui fa la linguaccia, che la dice lunga, ribadendo il suo pensiero:

Dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono “nonna mamma”, rimango senza parole.

Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l’aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia?

A tutti questi, io dico che è esattamente l’opposto.

Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l’Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima.

E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie …

Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole!