Guardiola si separa dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni: i motivi

Fonte: IPA Pep Guardiola e Cristina Serra

Dopo trent’anni insieme, si chiude uno dei capitoli più longevi e discreti del mondo calcistico. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola e Cristina Serra hanno deciso di prendere strade diverse, mantenendo una riservatezza rara in tempi di gossip onnipresente. La loro scelta, sussurrata inizialmente in Argentina e poi confermata in Spagna, era già una realtà da settimane.

Cristina, tra Londra e Barcellona, gestisce con successo l’azienda di famiglia, mentre Pep continua a brillare nel firmamento calcistico inglese. Nonostante la distanza fisica e le scelte differenti, entrambi hanno sempre trovato momenti per condividere attimi di vita con i figli. Una delle ultime apparizioni insieme è stata a teatro, un’immagine di serenità che racconta più di molte parole.

Guardiola e Cristina Serra, una separazione silenziosa

Già dal 2019, Cristina Serra aveva lasciato Manchester, dedicandosi completamente alla sua attività tra Londra e Barcellona. È un’imprenditrice, co-proprietaria di Serra Claret, una boutique di moda di lusso con sedi a Manresa e Barcellona, specializzata in abbigliamento femminile e maschile, azienda ereditata.

Una distanza non solo geografica, ma che sembrava preannunciare un cambiamento ben più profondo. Fonti vicine alla coppia raccontano di un addio ponderato e privo di drammi, con un rispetto reciproco che resta saldo nonostante il cambiamento. I motivi della separazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra sembrano legati a una crescente distanza, sia fisica che emotiva, maturata negli ultimi anni.

La discrezione di una coppia fuori dal comune

La loro separazione è rimasta sotto traccia fino a quando alcuni rumors hanno iniziato a emergere oltreoceano. Solo pochi amici e familiari erano a conoscenza della situazione, segno di un’intimità salvaguardata anche nei momenti più complessi. Una scelta in linea con il profilo basso che li ha sempre contraddistinti.

Tre figli e nuovi equilibri

L’ormai ex coppia, ha tre figli. Maria, con oltre un milione di follower su Instagram, è diventata un’icona nel mondo digitale. Tra scatti che raccontano di moda, viaggi e lifestyle, ha creato un’immagine sofisticata e indipendente, seguita con ammirazione da un vasto pubblico.

Marius, a 22 anni, vive a Dubai, dove dirige con successo tre aziende. Valentina, la più giovane, affronta gli studi con dedizione, lasciando intravedere una personalità creativa, nonostante mantenga un profilo riservato sui social.

Al di fuori, l’equilibrio familiare appare intatto. Pep e Cristina continuano a collaborare con discrezione per garantire ai loro figli un ambiente stabile e sereno. Ogni scelta, dalla gestione delle quotidianità ai momenti condivisi, riflette un impegno comune verso il benessere della famiglia, perché il rispetto reciproco rimane un punto fermo per entrambi.

Un amore nato per caso

La loro storia ha avuto inizio in un contesto insolito: un servizio fotografico nel 1994. Lei, figlia di imprenditori della moda, lui, calciatore promettente. Una sorta di Victoria Adams e David Beckham ante-litteram. Nel 2014, dopo vent’anni insieme, la coppia ha scelto una cerimonia intima a Matadepera per suggellare il loro legame. Un percorso vissuto lontano dai riflettori, fino all’epilogo di oggi.