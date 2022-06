Gregorio Paltrinieri vince ancora, commento (orgoglioso) della fidanzata Rossella Fiamingo

Fonte: ANSA / IPA Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo

Ha vinto ancora Gregorio Paltrinieri, lo ha fatto nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto di Budapest. Per lui è la quarta medaglia in questo importante appuntamento sportivo che si sta svolgendo in Ungheria e in cui l’Italia sta dimostrando tutto il suo valore. E a celebrare la nuova vittoria è stata anche la fidanzata Rossella Fiamingo, con un commento nelle storie Instagram che trasuda orgoglio.

Gregorio Paltrinieri, la vittoria e l’orgoglio di Rossella Fiamingo

Chi pratica sport a livello agonistico sa che cosa significa la fatica, la preparazione della gara, la sfida. Non solo con gli avversari ma soprattutto con se stessi. E anche l’impegno e la concetrazione che servono per arrivare al traguardo, per mettere in quei pochissimi istanti tutto quello che si è imparato, su cui si ha lavorato. Non importa che sia una stoccata o una bracciata, la fatica e i sogni sono gli stessi.

E Gregorio Paltrinieri in questo mondiale di nuoto a Budapest sta dimostrando di averci messo cuore, mente e fisico. Così è arrivata la quarta medaglia, questa volta per i 10 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto di Budapest.

E Rossella Fiamingo, la sua fidanzata, ha dimostrato tutto il suo orgoglio nelle storie sul suo profilo Instagram. Due immagini, piene di significato che raccontanto di una felicità condivisa. Del resto Rossella sa che cosa significa la vita da atleta. Schermitrice, specializzata nella spada, ha vinto medaglie in tutte le competizioni più importanti dalle Olimpiadi ai Mondiali, senza dimenticare gli Europei.

“King”, re, scrive in una storia, mostrando un’immagine del fidanzato durante la premiazione. Foto alla quale lei ha deciso di aggiungere una corona. La storia dopo è una celebrazione dell’uomo e dello sportivo: un collage di immagini di Gregorio Paltrinieri con tantissime medaglie.

Sotto l’immagine condivisa su Instagram dal fidanzato, invece, Rosella Fiamingo ha commentato con l’emojii del volto commosso. Perché a volte le parole non servono, bastano le emozioni che un’impresa sa regalare.

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, la loro love story

Sono diventati la coppia dell’estate 2021, quando – dopo le Olimpiadi – Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono usciti allo scoperto su Instagram e hanno reso nota la loro love story. Una notizia che aveva colto di sopresa colleghi sportivi e del mondo dello spettacolo. Nella foto erano ritratti in barca abbracciati e sorridenti: e la felicità era palpabile.

Una relazione che va avanti a gonfie vele. A parlarne è stato lui stesso che, alla vigilia dei Mondiali, ha raccontato a Repubblica: “Stiamo molto insieme. Non seguivo la scherma prima di incontrarla, la vedevo solo alle Olimpiadi, ma ora vorrei provare a tirare anch’io, di spada ovviamente – poi ha aggiunto -. Lei nuota? Nuota. Siamo diversi, anche nell’affrontare le gare: io aggressivo, cattivo, voglio tutto e subito. Lei calma, riflessiva, concentrata, pronta a cogliere l’attimo. Ma alla fine non ci unisce lo sport, ma l’interesse per il mondo“.

Gregorio Paltrinieri, le medaglie ai mondiali e il record che supera quello di Federica Pellegrini

Sono state quattro le medaglie che Gregorio Paltrineri ha vinto ai Mondiali di Budapest. Due ori: nella 1500 e nella 10 chilometri, argento nella 5 chilometri e bronzo nella staffetta mista 4 x 1500. Ma se si guarda al palmares dell’atleta non sfugge il fatto che abbia superato in numero di medaglie Federica Pellegrini.

Nella carriera di Paltrinieri, infatti, ci sono ben 12 medaglie, una in più della Federica nazionale.