Angiolini, chi è la presunta fidanzata Hanna Weig e cosa ha in comune con la Hunziker

Giovanni Angiolini, nel giro di poche ore, è stato al centro di diverse notizie. Il “dottore più bello d’Italia”, noto anche per aver partecipato al Grande Fratello nel 2015, ha avuto una storia con Michelle Hunziker in un momento di “debolezza” per lei, come sostenuto dallo stesso Tomaso Trussardi. Ma adesso al suo fianco ci sarebbe una nuova fidanzata, la modella e influencer Hanna Weig. Che, in realtà, ha alcune cose in comune con la conduttrice.

Chi è Hanna Weig, la nuova fiamma di Giovanni Angiolini

Originaria di Vohenstrauss in Germania, modella e influencer, Hanna Weig è a dir poco mozzafiato: ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda sin da giovanissima e, nonostante l’età – 26 anni – ha posato per alcuni dei brand più importanti e maison che si occupano di haute couture.

Ma la Weig ha anche un profondo spirito imprenditoriale, dal momento in cui nel 2021 si è lanciata nella fondazione di una compagnia, Amourjeu, che si occupa della realizzazione di prodotti di lusso per le donne.

Hanna Weig, la vita privata: il matrimonio e la figlia Delia

Giovanni Angiolini non è il primo flirt “ufficiale” della Weig, perché la sua vita sentimentale è stata spesso al centro delle cronache rosa. In effetti, ha un passato importante: per diversi anni, è stata sposata con l’imprenditore Jörn Schlönvoigt, con cui ha anche avuto una figlia, di nome Delia. La coppia si è lasciata nel 2022, e hanno dato l’annuncio congiunto della separazione.

Hanna Weig e Michelle Hunziker, cosa hanno in comune

Sono diverse, eppure hanno qualcosa in comune, e non stiamo parlando solo dell’incredibile bellezza di Michelle Hunziker e Hanna Weig. No, c’è qualcosa di più, che salta sin da subito all’occhio dei più esperti: la Weig si è lasciata di recente, e proprio poco dopo è stata avvistata con Giovanni Angiolini dai fotografi di Chi. Un po’ come è accaduto con Michelle Hunziker. Inoltre, la Weig segue Aurora Ramazzotti su Instagram.

La conduttrice, in ogni caso, si era lasciata da poco, ai tempi, e aveva annunciato la separazione da Tomaso Trussardi, dopo la nascita delle due figlie, Sole e Celeste, e il matrimonio festeggiato in grande stile. Un aspetto che di certo le accomuna, e che in qualche modo va a connettersi alle parole spese da Tomaso Trussardi su Giovanni Angiolini.

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene“, ha confessato l’imprenditore in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Giovanni Angiolini e Hanna Weig, i dettagli della storia

Giovanni Angiolini è conosciuto in Germania per essere una sorta di “Dottor Stranamore“, termine ripreso dalla popolare serie TV Grey’s Anatomy. La Weig, fino a metà ottobre, è stata legata a Jörn Schlönvoigt, ma è stata sorpresa in compagnia dell’ex della Hunziker in giro per il centro di Milano, mano nella mano. E come se questo non fosse abbastanza, sono stati ripresi anche dopo essersi baciati, sancendo la loro passione. A questo si aggiunge di fatto la smentita del flirt con Roberta Morise.