Giorgio Armani ricoverato dopo una caduta: il racconto dello stilista

Giorgio Armani è tornato in passerella con la nuova collezione uomo della Primavera-Estate 2022, che sta già facendo impazzire gli appassionati di moda. Una bellissima sfilata nel giardino di Palazzo Orsini, sede storica della maison, alla fine della quale lo stilista ha voluto raccontare anche la brutta esperienza vissuta nei giorni scorsi.

Armani, infatti, è stato ricoverato in ospedale per ben quindici giorni. A confessarlo proprio lui, che ha voluto fare chiarezza su alcune voci che circolavano su un suo ipotetico malore. A costringerlo a fermarsi e, soprattutto, ad una delicata operazione, una frattura alla spalla causata da una rovinosa caduta.

L’incidente, ha raccontato mostrando la cicatrice, è avvenuto circa un mese fa quando, poco dopo l’allentamento delle misure di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria, aveva deciso di recarsi in uno dei cinema appena riaperti per poter finalmente godere di nuovo di un film in una sala.

Quella che, per Armani, doveva essere una tranquilla serata dedicata alla passione per il cinema, però, non è finita nel modo desiderato per lo stilista ottantaseienne. Due sconosciuti, infatti, lo hanno importunato per strada e lui, camminando e cercando di schivarli, ha mancato il gradino del marciapiede, cadendo con il viso per terra.

Quando hanno aperto i cinema – ha affermato – ho detto: “Finalmente vado a vedere un film”. Ma uscendo incontro sulla scala due buzzurri, uno voleva farsi notare e l’altro vendermi dei libri. Erano seduti, io sono passato, non ho trovato il gradino e sono caduto di faccia.

Con queste parole ha giustificato il passo incerto, in realtà a malapena percettibile, che qualcuno poteva aver notato durante la sfilata. La caduta gli ha provocato la frattura dell’omero e ben 17 punti applicati dopo l’operazione. Dopo le dimissioni dall’ospedale, poi, sono stati necessari anche altri giorni di riposo per poter permettere a Giorgio Armani di riprendersi completamente.

Durante la sfilata a Palazzo Orsini lo stilista non ha mostrato segni di stanchezza. Anzi, ha raccolto gli applausi che il pubblico gli ha riservato con grande orgoglio e determinazione. Il suo estro continua a conquistare tutti gli appassionati di moda, che in lui e nelle sue opere trovano un porto sicuro.