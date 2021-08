Giorgia, da cantante ad attrice: esordio da protagonista al cinema

editato in: da

Giorgia, così piccola, così grande: 50 anni e (davvero) non sentirli

La sua voce è inconfondibile e le sue canzoni ci fanno compagnia da tantissimo tempo. Giorgia, d’altronde, è tra le cantautrici più apprezzate e famose in Italia e all’estero per valide ragioni. Se il suo talento per la musica non è messo in discussione, ora per lei arriva una nuova sfida: diventerà, per la prima volta in vita sua, un’attrice.

Giorgia debutterà al Cinema e, al contrario di ciò che si potrebbe immaginare, non si tratterà solo di una breve apparizione. La cantante, infatti, assumerà il ruolo da protagonista. A darle fiducia, Rocco Papaleo, che l’ha fortemente voluta nel suo nuovo progetto, Scordato, il quarto film da lui diretto.

La notizia arriva direttamente da Papaleo, prima con un breve video pubblicato su Twitter e, poi, attraverso le pagine di Repubblica, a cui ha raccontato alcuni dettagli sul nuovo film e cosa si aspetta dalla sua collaborazione con Giorgia.

È una commedia – ha affermato su Twitter -, spero divertente, con un risvolto poetico. Sono molto felice per essere riuscito a convincere, dopo tante insistenze e tanti anni, Giorgia, che dopo aver straordinariamente declinato a musica il suo enorme talento, si è decisa a interpretare il ruolo principale femminile del film.

A partire dalla fine di agosto, Giorgia inizierà questa sua prima esperienza come attrice sul set di Scordato in Basilicata. Vestirà i panni di un’eccentrica fisioterapista dalla voce celestiale. A guidarla ci sarà, appunto, Papaleo che ha finalmente realizzato il sogno di lavorare con la cantante, che per lui è un vero e proprio idolo.

Io – ha confessato – ho sempre intravisto in lei questa possibilità. La conosco da quando era una ragazzina, la sua umanità, la sua simpatia, e il suo sorriso e il suo swing. Sono veramente entusiasta.

Giorgia, quest’anno, non sarà l’unica cantante a passare dai grandi palchi al set cinematografico. Nelle scorse settimane, anche Elodie ha annunciato che intraprenderà l’esperienza da attrice, assumendo il ruolo da protagonista in una pellicola destinata al grande schermo.

Giorgia, come Elodie, farà senza dubbio sfoggio di tutto il suo carisma e della sua personalità per affrontare questa nuova entusiasmante sfida. Il suo debutto al cinema sarà un caso isolato o la cantante capirà di poter allietare i suoi fan con la recitazione anche in futuro? Rocco Papaleo, proprio come le numerosissime persone che da sempre la sostengono, non ha dubbi: sarà un successo.