Giancarlo Magalli torna a parlare di Adriana Volpe e Marcello Cirillo su Facebook

Giancarlo Magalli è tornato a parlare di Adriana Volpe e Marcello Cirillo su Facebook: il conduttore de I Fatti Vostri ha continuato a gettare benzina sugli screzi del passato che hanno coinvolto i tre ex colleghi, arrivando perfino alle vie legali.

Per la precisione, Magalli ha annunciato di aver mosso querela nei confronti di Marcello Cirillo, che in diverse occasioni ha anche difeso Adriana Volpe: la denuncia è arrivata dopo un’intervista sul magazine La Nostra Tv fatta a Marcello, nella quale – secondo Giancarlo – il musicista lo avrebbe calunniato.

Nell’aggiornamento pubblicato sul suo profilo ufficiale, Magalli è tornato a parlare anche di Adriana:

Se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni?

Marcello Cirillo ha prontamente risposto alla citazione in tribunale su Instagram, definendo Magalli uno “dalla querela facile”, poiché l’ex musicista ha detto di non aver mai proclamato che Giancarlo lo avesse cacciato dal programma, e che dunque non ci possono essere elementi validi per la denuncia.

Al dottor Magalli dalla querela facile!

Sull’articolo uscito sul settimanale “La nostra Tv”ho dichiarato: “È molto difficile lavorare con lui ma non ho mai detto che sia colpa sua se non faccio più parte del programma…”.

I titoli, come il dottore saprà, non li fanno né gli intervistati né i giornalisti, ma i direttori o chi per loro!

Nel frattempo, Adriana Volpe non ha ancora commentato la vicenda, poiché si sta godendo il weekend sul Lago di Como in compagnia dell’amica ed ex campionessa di tennis Mara Santangelo.

D’altro canto, la conduttrice di Ogni Mattina solo qualche settimana fa si è scagliata contro Giancarlo per aver condiviso una foto di Adriana con una faccina che invita a stare zitti, prendendo in giro l’ex collega per lo share basso. Il conduttore ha cancellato il post poco dopo, ma la Volpe non si è fatta mettere i piedi in testa e ha subito replicato sui social e nella sua trasmissione su Tv8.

Non sappiamo ancora se Adriana dirà la sua anche su quest’ultimo aggiornamento e se prenderà le difese dell’amico Marcello, ricambiando così le parole di affetto che il musicista ha sempre avuto per la collega.