Chi è Giacomo Bolognini, il nuovo amore di Laura Torrisi

Dopo Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi esce allo scoperto con Giacomo Bolognini. Chi è l'uomo che l'ha conquistata e cosa nasconde il suo passato sentimentale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Laura Torrisi

Laura Torrisi in love. Dopo anni di grande riservatezza sulla sua vita sentimentale, l’attrice ha condiviso sui social alcune foto di una romantica vacanza in montagna. A farle battere di nuovo il cuore Giacomo Bolognini, un uomo affascinante e dal sorriso sicuro, che con il mondo dello spettacolo non ha nulla a che fare.

Chi è Giacomo Bolognini, il nuovo fidanzato di Laura Torrisi

Lontano dai riflettori e dalle dinamiche dello showbiz, Giacomo Bolognini è un consulente finanziario e patrimoniale originario di Prato, in Toscana. La stessa città in cui è cresciuta Laura Torrisi e dove continua a vivere nonostante la popolarità.

Giacomo lavora come private banker per Banca Mediolanum e si occupa di pianificazione finanziaria, previdenziale e gestione del patrimonio, affiancando famiglie, professionisti e imprese nelle loro scelte economiche.

Un’attività che, come racconta nella sua presentazione professionale, svolge con grande passione. “La mia attività nasce dal desiderio di offrire alle persone una guida concreta e affidabile per raggiungere la propria serenità finanziaria, attraverso un percorso chiaro, personalizzato e sostenibile nel tempo”, spiega Bolognini, che collabora anche con il team Wealth Planning.

Ma ovviamente il lavoro non è tutto. Tra le sue passioni ci sono i viaggi, il buon cibo, il vino e lo sci, attività che ama praticare soprattutto durante la stagione invernale. E dunque non sorprende che proprio la montagna abbia fatto da cornice alla prima apparizione social insieme a Laura Torrisi.

Di Giacomo non si conoscono molti dettagli personali. Il suo profilo Instagram è privato e conta poco più di 580 follower, segno di una presenza sui social piuttosto discreta.

C’è però una curiosità che emerge osservando il suo account Facebook: Bolognini sembrerebbe essere già padre di una bambina, nata da una precedente relazione. Un particolare che, se confermato, rappresenterebbe un ulteriore punto in comune con Laura Torrisi, mamma di Martina, nata nel 2010 dalla relazione con Leonardo Pieraccioni.

Laura Torrisi e Giacomo Bolognini, la dichiarazione d’amore

A svelare la nuova relazione è stata proprio Laura Torrisi, che ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie scattate durante una vacanza a Sesto, in Alta Pusteria, tra i paesaggi delle Dolomiti e le suggestive atmosfere del Trentino-Alto Adige.

Tra panorami innevati e momenti di relax, uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione dei follower. Quello in cui i due si sfiorano con le labbra. Un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione, accompagnata da una sola parola: “Inaspettatamente”.

Molto probabilmente un riferimento ad un sentimento arrivato quando Laura non se lo aspettava più. Ma a togliere ogni dubbio sulla natura del rapporto è stato proprio Giacomo Bolognini, che ha deciso di dichiarare pubblicamente il suo amore.

“I giorni passati insieme sono come te: una meraviglia!!! Ti amo, amore!”, ha commentato il consulente finanziario sotto il post dell’attrice, accompagnando il messaggio con alcuni cuori rossi.

Una dichiarazione inequivocabile, alla quale la Torrisi ha risposto con un cuore. Tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fan, che hanno immediatamente sommerso la coppia di congratulazioni.

Per il momento non è noto quando sia iniziata la frequentazione né come i due si siano conosciuti. Sicuramente i tanti aspetti quotidiani in comune hanno contributo a creare una connessione profonda. Quel che appare evidente è inoltre che Laura Torrisi abbia deciso di non nascondere più la sua felicità, condividendo un momento importante della propria vita privata.